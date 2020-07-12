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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 12 июля 2020
Наполи
12.07.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 32 тур
2 : 2
Завершен
Милан
34'
Д. Ди Лоренцо
60'
Д. Мертенс
20'
Т. Эрнандес
73'
Ф. Кессье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Милан
88'
Вторая желтая
А. Салемакерс
88'
Замена
Р. Крунич
️️️️
А. Ребич
85'
Желтая карточка
А. Салемакерс
Замена
М. Политано
️️️️
Х. Кальехон
84'
77'
Желтая карточка
А. Конти
75'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Замена
И. Лосано
️️️️
Л. Инсинье
74'
Замена
А. Милик
️️️️
Д. Мертенс
74'
73'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Кессье
Замена
Э. Эльмас
️️️️
С. Лоботка
65'
Замена
Д. Демме
️️️️
Ф. Руис
65'
61'
Замена
Р. Леау
️️️️
З. Ибрагимович
61'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
Х. Чалханоглу
ГОЛ! 2:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
Х. Кальехон
60'
46'
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Л. Пакета
ГОЛ! 1:1!
Д. Ди Лоренцо
34'
Желтая карточка
М. Руй
30'
20'
ГОЛ! 0:1!
Т. Эрнандес
Пас отдал
А. Ребич
Желтая карточка
Д. Ди Лоренцо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
7
Петр Зелински
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
21
Маттео Политано
ПВ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Милан
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
28
Марко Брешианини
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
4-3-1-2
1
Оспина
6
Мариу Руй
52
Максимович
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
7
Зелински
68
Лоботка
8
Руис
10
Инсинье
10
Мертенс
7
Кальехон
4-3-2-1
1
Доннарумма
13
Конти
24
Кьер
26
Романьоли
19
Эрнандес
20
Чалханоглу
10
Беннасер
19
Кессье
11
Пакета
9
Ребич
11
Ибрагимович
68
Лоботка
99
Эльмас
99
Эльмас
68
Лоботка
8
Руис
6
Демме
6
Демме
8
Руис
7
Кальехон
21
Политано
21
Политано
7
Кальехон
10
Инсинье
11
Лосано
11
Лосано
10
Инсинье
10
Мертенс
30
Милик
30
Милик
10
Мертенс
11
Ибрагимович
27
Леау
27
Леау
11
Ибрагимович
9
Ребич
33
Крунич
33
Крунич
9
Ребич
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
7
Бонавентура
20
Чалханоглу
11
Пакета
56
Салемакерс
56
Салемакерс
11
Пакета
Остались в запасе
Наполи
Милан
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
28
Марко Брешианини
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
1
Алекс Мерет
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
25
Аллан
ЦП
8
Амин Юнес
АП
Остались в запасе
28
Марко Брешианини
ЦП
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
6
Лукас Билья
ЦП
70
Даниэль Мальдини
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Наполи - Милан
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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