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Материалы

Наполи - Милан

12.07.2020, Воскресенье, 22:45 мск Италия. Серия А, 32 тур Наполи - Милан
Италия. Серия А (2019/2020)
13 тур
23 ноября, суббота 20:00 Милан 1:1 Наполи
Италия. Кубок (2018/2019)
1/4 финала
29 января, вторник 22:45 Милан 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2018/2019)
21 тур
26 января, суббота 22:30 Милан 0:0 Наполи
2 тур
25 августа, суббота 21:30 Наполи 3:2 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 16:00 Милан 0:0 Наполи
13 тур
18 ноября, суббота 22:45 Наполи 2:1 Милан
Италия. Серия А (2016/2017)
21 тур
21 января, суббота 22:45 Милан 1:2 Наполи
2 тур
27 августа, суббота 21:45 Наполи 4:2 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
26 тур
22 февраля, понедельник 23:00 Наполи 1:1 Милан
7 тур
4 октября, воскресенье 21:45 Милан 0:4 Наполи
Италия. Серия А (2014/2015)
34 тур
3 мая, воскресенье 21:45 Наполи 3:0 Милан
15 тур
14 декабря, воскресенье 22:45 Милан 2:0 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 23:45 Наполи 3:1 Милан
4 тур
22 сентября, воскресенье 22:45 Милан 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2012/2013)
32 тур
14 апреля, воскресенье 22:45 Милан 1:1 Наполи
13 тур
17 ноября, суббота 23:45 Наполи 2:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 18:00 Милан 0:0 Наполи
3 тур
18 сентября, воскресенье 22:45 Наполи 3:1 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
27 тур
28 февраля, понедельник 22:45 Милан 3:0 Наполи
8 тур
25 октября, понедельник 22:45 Наполи 1:2 Милан
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 17:00 Милан 1:1 Наполи
10 тур
28 октября, среда 22:45 Наполи 2:2 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
29 тур
22 марта, воскресенье 22:30 Наполи 0:0 Милан
10 тур
2 ноября, воскресенье 22:30 Милан 1:0 Наполи
Италия. Серия А (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Наполи 3:1 Милан
18 тур
13 января, воскресенье 22:30 Милан 5:2 Наполи
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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    Рейтинг: -78

    Kurt Angel 13 июля 2020, 01:01

    Эх. Жаль, что не победил Милан(

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