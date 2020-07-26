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АПЛ 2026/2027
Челси - Вулверхэмптон
Челси - Вулверхэмптон: обзор матча 26 июля 2020
Челси
26.07.2020, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 0
Завершен
Вулверхэмптон
45+1'
М. Маунт
45+4'
О. Жиру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Вулверхэмптон
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
90'
+2
Замена
Р. Баркли
️️️️
Жоржиньо
88'
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
М. Ковачич
85'
Замена
Педро
️️️️
М. Маунт
85'
84'
Замена
Б. Жордау
️️️️
Д. Жота
83'
Желтая карточка
Л. Дендокер
Замена
К. Хадсон-Одои
️️️️
К. Пулишич
78'
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
78'
59'
Замена
Д. Поденсе
️️️️
М. Доэрти
59'
Замена
Ж. Моутинью
️️️️
Р. Невеш
58'
Замена
Р. Винагре
️️️️
Х. Кастро
46'
Замена
А. Траоре
️️️️
П. Нету
ГОЛ! 2:0!
О. Жиру
Пас отдал
М. Маунт
45'
+4
Желтая карточка
О. Жиру
45'
+3
ГОЛ! 1:0!
М. Маунт
45'
+1
45'
Желтая карточка
П. Нету
22'
Желтая карточка
Д. Жота
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
24
Рис Джеймс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Рубен Невеш
ОП
18
Леандер Дендокер
ЦП
7
Педру Нету
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Каллум Хадсон-Одои
ПВ
9
Педро
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
8
Жоао Моутинью
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Кабальеро
3
Аспиликуэта
4
Зума
22
Рюдигер
3
Алонсо
24
Джеймс
21
Жоржиньо
8
Ковачич
7
Маунт
11
Пулишич
9
Жиру
3-3-1-1-2
1
Патрисиу
2
Доэрти
30
Боли
15
Коди
29
Сайсс
21
Невеш
17
Кастро
18
Дендокер
20
Жота
9
Хименес
7
Нету
11
Пулишич
7
Хадсон-Одои
7
Хадсон-Одои
11
Пулишич
8
Ковачич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
8
Ковачич
21
Жоржиньо
6
Баркли
6
Баркли
21
Жоржиньо
7
Маунт
9
Педро
9
Педро
7
Маунт
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
17
Кастро
19
Винагре
19
Винагре
17
Кастро
21
Невеш
8
Моутинью
8
Моутинью
21
Невеш
20
Жота
6
Жордау
6
Жордау
20
Жота
7
Нету
24
Траоре
24
Траоре
7
Нету
2
Доэрти
11
Поденсе
11
Поденсе
2
Доэрти
Остались в запасе
Челси
Вулверхэмптон
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Челси - Вулверхэмптон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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