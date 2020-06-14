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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Теплице - Пршибрам
Теплице - Пршибрам: обзор матча 14 июня 2020
Теплице
14.06.2020, воскресенье, 18:00
Чехия. Синот Лига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Пршибрам
39'
Я. Ржезничек
41'
P. Zitny
65'
Д. Трубац
90+2'
Я. Ржезничек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Теплице - Пршибрам
Желтая карточка
J. Mareš
90'
+2
ГОЛ! 4:0!
Я. Ржезничек
Пас отдал
П. Мареш
90'
+2
Замена
П. Мареш
️️️️
Д. Трубац
87'
Замена
A. Ljevakovic
️️️️
P. Zitny
86'
77'
Вторая желтая
O. Kingue
75'
Замена
P. Hajek
️️️️
K. Soldat
73'
Желтая карточка
М. Полидар
65'
Желтая карточка
S. Drame
ГОЛ! 3:0!
Д. Трубац
65'
Желтая карточка
P. Cmovs
63'
55'
Желтая карточка
O. Kingue
54'
Замена
M. Slepicka
️️️️
M. Novy
46'
Замена
L. Pazdera
️️️️
E. Antwi
46'
Замена
M. Skoda
️️️️
J. Kvida
ГОЛ! 2:0!
P. Zitny
41'
ГОЛ! 1:0!
Я. Ржезничек
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Теплице
9
Евгений Назаров
ЦЗ
15
Pavel Cmovs
ЦЗ
23
Лукаш Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
0
T. Kucera
ЦП
27
Даниэль Трубац
ЦП
26
David Cerny
ЦФ
10
P. Moulis
ЦФ
11
Jakub Mareš
ЦФ
37
Якуб Ржезничек
ЦФ
30
Tomas Grigar
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Пршибрам
32
Martin Novy
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
15
Jan Kvida
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Теплице
2
Игорь Парадин
ЦЗ
25
Петер Мареш
ЦЗ
22
Matej Hybl
ЦЗ
25
Dominik Šup
ЦП
0
A. Ljevakovic
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
Пршибрам
23
Peter Kleščík
ЦЗ
9
Lukas Pazdera
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
0
D. Kriz
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
0
M. Slepicka
ЦФ
2-4-5
9
Назаров
15
23
Маречек
0
27
Трубац
29
10
30
37
Ржезничек
11
26
3-2-2-2
25
0
21
Полидар
44
15
0
8
Зорван
0
1
27
Трубац
25
Мареш
25
Мареш
27
Трубац
29
0
0
29
0
9
9
0
25
0
0
25
15
0
0
15
32
0
0
32
Остались в запасе
Теплице
Пршибрам
2
Игорь Парадин
ЦЗ
22
Matej Hybl
ЦЗ
25
Dominik Šup
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
D. Kriz
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Остались в запасе
2
Игорь Парадин
ЦЗ
22
Matej Hybl
ЦЗ
25
Dominik Šup
ЦП
21
Jakub Divis
ЦФ
Остались в запасе
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
D. Kriz
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Давид Ваврушка
Главный тренер
Павел Тобиас
Статистика матча Теплице - Пршибрам
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
1 : 2
21.11.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Теплице
0 : 0
24.10.2026
Артис
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Информация о матче
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Пршибрам
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
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2020.06.10 21:35
1
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