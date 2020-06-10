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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Слован
Пршибрам - Слован: обзор матча 10 июня 2020
Пршибрам
10.06.2020, среда, 19:00
Чехия. Синот Лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Слован
18'
M. Novy
29'
M. Novy
41'
Я. Пешек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Слован
Желтая карточка
M. Melichar
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
А. Алибеков
Замена
L. Pazdera
️️️️
M. Novy
90'
+1
87'
Замена
М. Беран
️️️️
А. Балутэ
87'
Замена
S. Elvis Mashike
️️️️
Я. Пешек
Замена
D. Pinc
️️️️
Ф. Зорван
82'
Замена
M. Slepicka
️️️️
М. Полидар
81'
Замена
M. Jindracek
️️️️
E. Antwi
73'
58'
Замена
M. Zeman
️️️️
Т. Малински
44'
Желтая карточка
Я. Громада
41'
ГОЛ! 2:1!
Я. Пешек
Желтая карточка
M. Cmiljanovic
34'
ГОЛ! 2:0!
M. Novy
Пас отдал
Ф. Зорван
29'
Желтая карточка
J. Tregler
26'
ГОЛ! 1:0!
M. Novy
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
15
Jan Kvida
ЦЗ
0
O. Kingue
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
32
Martin Novy
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
0
E. Antwi
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
1
Martin Melichar
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Слован
34
Милан Кноблох
ВР
3
Ян Микула
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
6
Ахмед Алибеков
ОП
3
Мартин Косцельник
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
10
Якуб Пешек
ЦП
28
Kristian Michal
ЦП
22
Александру Балутэ
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Пршибрам
23
Peter Kleščík
ЦЗ
9
Lukas Pazdera
ЦЗ
0
D. Kriz
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
0
M. Jindracek
ЦФ
0
D. Pinc
ЦФ
0
M. Slepicka
ЦФ
Слован
1
Филип Нгуйен
ВР
26
Radim Cernicky
ЦЗ
0
M. Zeman
ЦП
7
Михал Беран
АП
7
Ян Кухта
ЦФ
99
Sukisa Elvis Mashike
ЦФ
3-2-2-1
25
21
Полидар
0
20
32
0
8
Зорван
1
1-2-5-2
34
Кноблох
3
Микула
14
Громада
6
Алибеков
3
Косцельник
15
Рондич
10
Пешек
28
23
Мара
26
Малински
22
Балутэ
32
9
9
32
0
0
0
0
8
Зорван
0
0
8
Зорван
21
Полидар
0
0
21
Полидар
22
Балутэ
7
Беран
7
Беран
22
Балутэ
26
Малински
0
0
26
Малински
10
Пешек
99
99
10
Пешек
Остались в запасе
Пршибрам
Слован
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
D. Kriz
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
1
Филип Нгуйен
ВР
26
Radim Cernicky
ЦЗ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Жолт Горняк
Остались в запасе
23
Peter Kleščík
ЦЗ
0
D. Kriz
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Нгуйен
ВР
26
Radim Cernicky
ЦЗ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Жолт Горняк
Статистика матча Пршибрам - Слован
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
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