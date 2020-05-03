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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Шахтер - Ислочь
Шахтер - Ислочь: обзор матча 03 мая 2020
Шахтер
03.05.2020, воскресенье, 20:00
Белоруссия. Высшая лига, 7 тур
4 : 0
Завершен
Ислочь
15'
В. Лисакович
62'
Д. Подстрелов
78'
В. Лисакович
85'
D. Bodul
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Ислочь
90'
+2
Желтая карточка
D. Komarovsky
ГОЛ! 4:0!
D. Bodul
Пас отдал
С. Баланович
85'
Замена
D. Bodul
️️️️
В. Лисакович
84'
83'
Замена
Е. Краснов
️️️️
О. Патоцкий
Замена
И. Бурко
️️️️
T. Vukmanić
83'
ГОЛ! 3:0!
В. Лисакович
Пас отдал
Д. Подстрелов
78'
Желтая карточка
T. Vukmanić
74'
64'
Желтая карточка
S. Kontsevoj
ГОЛ! 2:0!
Д. Подстрелов
62'
Желтая карточка
А. Селява
47'
46'
Замена
O. Papush
️️️️
A. Kholodinskiy
Замена
С. Баланович
️️️️
И. Иванович
46'
41'
Желтая карточка
N. Yanush
ГОЛ! 1:0!
В. Лисакович
Пас отдал
Н. Антич
15'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
5
Никола Антич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
77
Юрий Кендыш
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
7
Игор Иванович
ЦФ
18
Tin Vukmanić
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Ислочь
1
Егор Хаткевич
ВР
0
S. Kontsevoj
ЦЗ
18
Pavel Rybak
ЦЗ
0
S. Tsveiba
ЦЗ
13
Годфри Биток Стефен
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
91
Олег Патоцкий
ЦП
11
Aleksandr Kholodinskiy
ЦФ
0
N. Yanush
ЦФ
15
Dmitri Komarovsky
ЦФ
95
Момо Янсане
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Шахтер
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
0
D. Bodul
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Ислочь
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
0
O. Papush
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
20
Евгений Краснов
ЦП
16
Владислав Василючек
ЦФ
55
Semen Lazarchik
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
7
Роман Лисовский
ЦФ
3-1-2-1-3
30
Гутор
5
Антич
4
Хадаркевич
20
Сачивко
8
Селява
37
Сзоке
77
Кендыш
98
Подстрелов
99
Лисакович
18
7
Иванович
3-2-1-4
1
Хаткевич
0
13
Стефен
33
Карпович
0
18
91
Патоцкий
95
Янсане
15
0
11
7
Иванович
23
Баланович
23
Баланович
7
Иванович
18
5
Бурко
5
Бурко
18
99
Лисакович
0
0
99
Лисакович
11
0
0
11
91
Патоцкий
20
Краснов
20
Краснов
91
Патоцкий
Остались в запасе
Шахтер
Ислочь
67
Роман Бегунов
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
16
Владислав Василючек
ЦФ
55
Semen Lazarchik
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
7
Роман Лисовский
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
67
Роман Бегунов
ЦЗ
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
0
G. Diasamidze
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
35
Pavel Chesnovsky
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
Остались в запасе
4
Aleksei Yanushkevich
ЦЗ
25
Игорь Кузьменок
ЦЗ
66
Oluwaseun Gbolahan Adegbola
ЦЗ
16
Владислав Василючек
ЦФ
55
Semen Lazarchik
ЦФ
37
Dmitry Nekrashevich
ЦФ
7
Роман Лисовский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Шахтер - Ислочь
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Шахтер
1 : 2
01.12.2024
Днепр
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
- : -
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Белшина
2 : 3
07.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Ислочь
1 : 0
28.10.2026
МЛ Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Нафтан
0 : 6
24.10.2026
Ислочь
Информация о матче
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