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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Динамо-Брест - Шахтер
Динамо-Брест - Шахтер: обзор матча 25 апреля 2020
Динамо-Брест
25.04.2020, суббота, 19:00
Белоруссия. Высшая лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
25'
M. Vitus (АГ)
67'
В. Лисакович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо-Брест - Шахтер
90'
+3
Желтая карточка
В. Сотников
90'
+2
Желтая карточка
D. Bodul
90'
Замена
Д. Подстрелов
️️️️
С. Баланович
86'
Желтая карточка
А. Селява
85'
Замена
В. Сотников
️️️️
Ю. Кендыш
Замена
Е. Шевченко
️️️️
П. Савицкий
84'
82'
Желтая карточка
Ю. Сзоке
77'
Замена
D. Bodul
️️️️
В. Лисакович
75'
Желтая карточка
А. Сачивко
Замена
S. Krivets
️️️️
М. Гордейчук
73'
Замена
А. Быков
️️️️
M. Vitus
69'
67'
ГОЛ! 0:2!
В. Лисакович
Пас отдал
И. Иванович
62'
Желтая карточка
Р. Хадаркевич
32'
Желтая карточка
Н. Антич
Желтая карточка
А. Нойок
32'
25'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
M. Vitus
Пас отдал
Н. Антич
Желтая карточка
Р. Юзепчук
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо-Брест
22
Александр Павловец
ЦЗ
20
Олег Веретило
ЦЗ
0
M. Vitus
ЦЗ
77
Роман Юзепчук
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
55
Александр Нойок
ЦП
1
Павел Павлюченко
ЦФ
88
Павел Савицкий
ЦФ
0
A. Milevsky
ЦФ
62
Михаил Гордейчук
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
Шахтер
30
Александр Гутор
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
5
Никола Антич
ЦЗ
4
Руслан Хадаркевич
ЦЗ
20
Александр Сачивко
ЦЗ
8
Александр Селява
ОП
77
Юрий Кендыш
ЦП
37
Юлиус Сзоке
ЦП
18
Tin Vukmanić
ЦФ
99
Виталий Лисакович
ЦФ
7
Игор Иванович
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Динамо-Брест
1
Сергей Игнатович
ВР
9
Sergey Krivets
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Шахтер
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
33
Виктор Сотников
ЦП
98
Дмитрий Подстрелов
ПВ
0
D. Bodul
ЦФ
4-1-1-5
22
Павловец
20
Веретило
0
77
Юзепчук
15
Кисляк
55
Нойок
88
Савицкий
10
Лаптев
62
Гордейчук
0
1
Павлюченко
4-1-2-3
30
Гутор
5
Антич
4
Хадаркевич
20
Сачивко
23
Баланович
8
Селява
77
Кендыш
37
Сзоке
7
Иванович
99
Лисакович
18
62
Гордейчук
9
9
62
Гордейчук
0
7
Быков
7
Быков
0
88
Савицкий
21
Шевченко
21
Шевченко
88
Савицкий
23
Баланович
98
Подстрелов
98
Подстрелов
23
Баланович
77
Кендыш
33
Сотников
33
Сотников
77
Кендыш
99
Лисакович
0
0
99
Лисакович
Остались в запасе
Динамо-Брест
Шахтер
1
Сергей Игнатович
ВР
90
Всеволод Садовский
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Главный тренер
Владимир Журавель
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
1
Сергей Игнатович
ВР
90
Всеволод Садовский
ЦФ
89
Maksim Lotysh
ЦФ
Остались в запасе
93
Zarija Lambulić
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
67
Роман Бегунов
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Журавель
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Динамо-Брест - Шахтер
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Динамо-Брест
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- : -
29.11.2026
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2 : 2
08.11.2026
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Динамо-Брест
3 : 1
31.10.2026
Витебск
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Неман
1 : 4
25.10.2026
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Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Динамо-Брест
2 : 2
17.10.2026
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1 : 2
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Торпедо-БелАЗ
1 : 0
26.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Шахтер
1 : 2
10.11.2024
Гомель
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Нафтан
0 : 0
03.11.2024
Шахтер
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Шахтер
0 : 1
27.10.2024
Минск
Информация о матче
Стадион:
ГОСК "Брестский"
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