Милан - Рома

|9 тур
|27 октября, воскресенье
|20:00
|Рома
|2:1
|Милан
|26 тур
|25 февраля, воскресенье
|22:45
|Рома
|0:2
|Милан
|7 тур
|1 октября, воскресенье
|19:00
|Милан
|0:2
|Рома
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Ювентус
|38
|26
|5
|7
|76:43
|+33
|83
|2.
|Интер
|38
|24
|10
|4
|81:36
|+45
|82
|3.
|Аталанта
|38
|23
|9
|6
|98:48
|+50
|78
|4.
|Лацио
|38
|24
|6
|8
|79:42
|+37
|78
|5.
|Рома
|38
|21
|7
|10
|77:51
|+26
|70
|6.
|Милан
|38
|19
|9
|10
|63:46
|+17
|66
|7.
|Наполи
|38
|18
|8
|12
|61:50
|+11
|62
|8.
|Сассуоло
|38
|14
|9
|15
|69:63
|+6
|51
|9.
|Верона
|38
|12
|13
|13
|47:51
|-4
|49
|10.
|Фиорентина
|38
|12
|13
|13
|51:48
|+3
|49
|11.
|Парма
|38
|14
|7
|17
|56:57
|-1
|49
|12.
|Болонья
|38
|12
|11
|15
|52:65
|-13
|47
|13.
|Удинезе
|38
|12
|9
|17
|37:51
|-14
|45
|14.
|Кальяри
|38
|11
|12
|15
|52:56
|-4
|45
|15.
|Сампдория
|38
|12
|6
|20
|48:65
|-17
|42
|16.
|Торино
|38
|11
|7
|20
|46:68
|-22
|40
|17.
|Дженоа
|38
|10
|9
|19
|47:73
|-26
|39
|18.
|Лечче
|38
|9
|8
|21
|52:85
|-33
|35
|19.
|Брешиа
|38
|6
|7
|25
|35:79
|-44
|25
|20.
|СПАЛ
|38
|5
|5
|28
|27:77
|-50
|20