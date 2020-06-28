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Материалы

Милан - Рома

28.06.2020, Воскресенье, 18:15 мск Италия. Серия А, 28 тур Милан - Рома
Италия. Серия А (2019/2020)
9 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Рома 2:1 Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
22 тур
3 февраля, воскресенье 22:30 Рома 1:1 Милан
3 тур
31 августа, пятница 21:30 Милан 2:1 Рома
Италия. Серия А (2017/2018)
26 тур
25 февраля, воскресенье 22:45 Рома 0:2 Милан
7 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Милан 0:2 Рома
Италия. Серия А (2016/2017)
35 тур
7 мая, воскресенье 21:45 Милан 1:4 Рома
16 тур
12 декабря, понедельник 23:00 Рома 1:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 21:45 Милан 1:3 Рома
19 тур
9 января, суббота 22:45 Рома 1:1 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
35 тур
9 мая, суббота 21:45 Милан 2:1 Рома
16 тур
20 декабря, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
35 тур
25 апреля, пятница 22:45 Рома 2:0 Милан
16 тур
16 декабря, понедельник 23:45 Милан 2:2 Рома
Италия. Серия А (2012/2013)
37 тур
12 мая, воскресенье 22:45 Милан 0:0 Рома
18 тур
22 декабря, суббота 23:45 Рома 4:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
29 тур
24 марта, суббота 21:00 Милан 2:1 Рома
10 тур
29 октября, суббота 20:00 Рома 2:3 Милан
Италия. Серия А (2010/2011)
36 тур
7 мая, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
17 тур
18 декабря, суббота 22:45 Милан 0:1 Рома
Италия. Серия А (2009/2010)
27 тур
6 марта, суббота 22:45 Рома 0:0 Милан
8 тур
18 октября, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Рома
Италия. Серия А (2008/2009)
37 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Милан 2:3 Рома
18 тур
11 января, воскресенье 22:30 Рома 2:2 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
28 тур
15 марта, суббота 22:30 Рома 2:1 Милан
9 тур
28 октября, воскресенье 17:00 Милан 0:1 Рома
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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