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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Адмира Ваккер - Маттерсбург
Адмира Ваккер - Маттерсбург: обзор матча 06 июня 2020
Адмира Ваккер
06.06.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 2 тур
0 : 2
Завершен
Маттерсбург
17'
А. Грубер
39'
Д. Шерцер (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Адмира Ваккер - Маттерсбург
Желтая карточка
Э. Айву
77'
75'
Замена
L. Rath
️️️️
А. Кюн
75'
Замена
M. Lercher
️️️️
F. MiesenbÃ¶ck
67'
Замена
P. BÃ¼rger
️️️️
F. Hart
Замена
Л. Лукачевич
️️️️
Р. Кершбаум
67'
Замена
М. Лакнер
️️️️
Д. Шерцер
67'
64'
Замена
C. Halper
️️️️
A. Holler
Желтая карточка
Р. Кершбаум
63'
60'
Желтая карточка
П. Саломон
Замена
М. Чам
️️️️
С. Бауэр
46'
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Шерцер
Желтая карточка
М. Юльманн
27'
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Грубер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Адмира Ваккер
1
Andreas Leitner
ВР
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
3
Марио Павелич
ЦЗ
20
Marco Kadlec
ЦП
23
Мортен Юльманн
ЦП
5
Роман Кершбаум
ЦП
6
Christoph Schosswendter
ЦП
4
Себастьян Бауэр
ЦП
16
Erwin Hoffer
ЦФ
32
Маркус Пинк
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Маттерсбург
21
Markus Kuster
ВР
31
Торстен Марер
ЦЗ
10
Патрик Саломон
ЦЗ
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦП
10
Jano
ЦП
12
Florian Hart
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
0
A. Holler
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
9
Андреас Грубер
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Адмира Ваккер
32
Christoph Haas
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
47
Леонардо Лукачевич
ЦЗ
6
Маркус Лакнер
ЦП
70
Мухаммед Чам
ЦП
10
Daniel Toth
ЦП
30
Онурхан Бабуску
ЦФ
Маттерсбург
16
Tino Casali
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
14
Christoph Halper
ЦП
0
M. Pusic
ЦФ
33
Patrick BÃ¼rger
ЦФ
3-5-2
1
3
Шерцер
4
Айву
3
Павелич
23
Юльманн
5
Кершбаум
6
4
Бауэр
20
32
Пинк
16
3-4-3
21
31
Марер
10
Саломон
7
10
12
6
4
Немет
9
Грубер
30
Кюн
0
5
Кершбаум
47
Лукачевич
47
Лукачевич
5
Кершбаум
3
Шерцер
6
Лакнер
6
Лакнер
3
Шерцер
4
Бауэр
70
Чам
70
Чам
4
Бауэр
7
5
5
7
30
Кюн
18
18
30
Кюн
0
14
14
0
12
33
33
12
Остались в запасе
Адмира Ваккер
Маттерсбург
32
Christoph Haas
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
10
Daniel Toth
ЦП
30
Онурхан Бабуску
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
0
M. Pusic
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Остались в запасе
32
Christoph Haas
ВР
23
Pascal Petlach
ЦЗ
10
Daniel Toth
ЦП
30
Онурхан Бабуску
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
15
Michael Steinwender
ЦЗ
0
M. Pusic
ЦФ
Главный тренер
Звонимир Сольдо
Главный тренер
Ивица Вастич
Статистика матча Адмира Ваккер - Маттерсбург
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
3 : 1
20.05.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Адмира Ваккер
0 : 3
14.05.2022
Альтах
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Адмира Ваккер
1 : 1
07.05.2022
Тироль
Австрия. Бундеслига, 7 тур
Рид
1 : 1
26.04.2022
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 6 тур
Адмира Ваккер
1 : 3
23.04.2022
Хартберг
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Информация о матче
Стадион:
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Адмира Ваккер
Маттерсбург
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
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2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
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2017.06.12 08:55
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
2016.01.22 19:45
Товарищеский матч. Гол Ахметова принес ЦСКА победу над «Адмирой»
2021.07.09 19:48
Товарищеские матчи. «Динамо» обыграло «Аполлон», а «Арсенал» – «Ваккер»
2019.06.29 20:06
«Зенит» на первом сборе встретится с «Ваккером», «Левски» и «Црвеной Звездой»
2019.06.11 13:29
5
«Динамо» сыграет в Австрии с чемпионами Азербайджана, Болгарии, Албании и дублем «Баварии»
2017.06.12 08:55
Товарищеский матч. «Динамо» обыграло «Маттерсбург»
2016.01.22 19:45
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2016.01.12 08:59
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2016.01.08 01:10
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2016.01.06 00:10
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