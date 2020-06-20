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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Арсенал
Брайтон - Арсенал: обзор матча 20 июня 2020
Брайтон
20.06.2020, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
75'
Л. Данк
90+5'
Н. Мопе
68'
Н. Пепе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Арсенал
ГОЛ! 2:1!
Н. Мопе
90'
+5
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
И. Биссума
90'
+4
88'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
Д. Себальос
87'
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Н. Пепе
87'
Замена
К. Тирни
️️️️
Б. Сака
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Л. Троссард
87'
78'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
ГОЛ! 1:1!
Л. Данк
75'
Замена
А. Коннолли
️️️️
П. Гросс
71'
Замена
М. Монтойя
️️️️
Э. Скелотто
71'
68'
ГОЛ! 0:1!
Н. Пепе
Пас отдал
Б. Сака
54'
Желтая карточка
А. Ляказетт
Замена
С. Мач
️️️️
А. Муй
46'
Желтая карточка
А. Муй
44'
40'
Замена
Э. Мартинес
️️️️
Б. Лено
Желтая карточка
Д. Берн
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
18
Эсекьель Скелотто
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
5
Льюис Данк
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
19
Леандро Троссард
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
19
Николя Пепе
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
4-5-1
13
Райан
18
Скелотто
5
Данк
33
Берн
4
Уэбстер
28
Биссума
13
Муй
13
Гросс
19
Троссард
24
Проппер
11
Мопе
4-3-1-2
1
Лено
2
Бельерин
6
Холдинг
13
Мустафи
23
Колашинац
6
Гендузи
25
Себальос
19
Пепе
7
Сака
91
Ляказетт
7
Обамеянг
13
Муй
7
Мач
7
Мач
13
Муй
18
Скелотто
33
Монтойя
33
Монтойя
18
Скелотто
19
Троссард
16
Стивенс
16
Стивенс
19
Троссард
28
Биссума
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
28
Биссума
13
Гросс
10
Коннолли
10
Коннолли
13
Гросс
19
Пепе
17
Нелсон
17
Нелсон
19
Пепе
1
Лено
1
Мартинес
1
Мартинес
1
Лено
7
Сака
63
Тирни
63
Тирни
7
Сака
25
Себальос
28
Уиллок
28
Уиллок
25
Себальос
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
Остались в запасе
Брайтон
Арсенал
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
4
Зек Медли
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
25
Шейн Даффи
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
4
Зек Медли
ЦЗ
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Брайтон - Арсенал
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
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