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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Львов - Олимпик
Львов - Олимпик: обзор матча 16 июля 2020
Львов
16.07.2020, четверг, 17:00
Украина. Премьер-лига, группа B, 9 тур
1 : 5
Завершен
Олимпик
3'
Р. Оливейра
16'
M. Dehtiarov
26'
Ш. Захеди
42'
M. Dehtiarov
80'
Ш. Захеди
90+1'
Ш. Захеди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Львов - Олимпик
90'
+1
ГОЛ! 1:5!
Ш. Захеди
Замена
W.
️️️️
Р. Оливейра
81'
Желтая карточка
Е. Клименчук
80'
80'
ГОЛ! 1:4!
Ш. Захеди
79'
Замена
П. Лукьянчук
️️️️
M. Dehtiarov
77'
Замена
N. Verbniy
️️️️
А. Кравчук
75'
Желтая карточка
А. Кравчук
66'
Замена
В. Балашов
️️️️
Д. Романовский
Замена
F.
️️️️
S. Lyulka
65'
61'
Замена
P. Ksyonz
️️️️
Н. Кравченко
54'
Желтая карточка
И. Зотько
51'
Желтая карточка
O. Lebedenko
Замена
В. Приймак
️️️️
Ж. Бопесу
47'
46'
Замена
V. Goshkoderya
️️️️
И. Снурницын
Желтая карточка
Ж. Бопесу
45'
+1
42'
ГОЛ! 1:3!
M. Dehtiarov
26'
ГОЛ! 1:2!
Ш. Захеди
Пас отдал
O. Lebedenko
24'
Желтая карточка
И. Снурницын
16'
ГОЛ! 1:1!
M. Dehtiarov
Пас отдал
O. Lebedenko
ГОЛ! 1:0!
Р. Оливейра
Пас отдал
Н. Татарков
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
90
Serhiy Lyulka
ЦЗ
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
18
Антон Братков
ЦЗ
22
Егор Клименчук
ЦП
25
Artem Nedolya
ЦП
11
Ярослав Богунов
ЦП
95
Жоэль Бопесу
ЦП
14
Matheus Iacovelli
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
19
Ренан Оливейра
ЦФ
Олимпик
13
Иван Зотько
ЦЗ
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
Львов
29
Богдан Сарнавский
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
30
Jonatan Lima
ЦП
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
0
Filipe
ЦФ
18
Welves
ЦФ
15
Назарий Ныч
ЦФ
Олимпик
16
Павел Лукьянчук
ЦЗ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
0
N. Verbniy
ЦП
27
Виталий Балашов
АП
35
Andriy Chekotun
ЦФ
0
V. Goshkoderya
ЦФ
3-4-3
94
Пеньков
90
33
18
Братков
22
Клименчук
11
Богунов
95
Бопесу
25
19
Оливейра
11
Татарков
14
3-2-3-3
4
75
Снурницын
18
4
Кравченко
13
Зотько
21
Кравчук
9
13
Романовский
0
7
Захеди
12
Халими
90
0
0
90
95
Бопесу
5
Приймак
5
Приймак
95
Бопесу
19
Оливейра
18
18
19
Оливейра
0
16
Лукьянчук
16
Лукьянчук
0
75
Снурницын
0
0
75
Снурницын
4
Кравченко
11
11
4
Кравченко
21
Кравчук
0
0
21
Кравчук
13
Романовский
27
Балашов
27
Балашов
13
Романовский
Остались в запасе
Львов
Олимпик
29
Богдан Сарнавский
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
30
Jonatan Lima
ЦП
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
15
Назарий Ныч
ЦФ
35
Andriy Chekotun
ЦФ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
30
Jonatan Lima
ЦП
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
15
Назарий Ныч
ЦФ
Остались в запасе
35
Andriy Chekotun
ЦФ
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
Статистика матча Львов - Олимпик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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