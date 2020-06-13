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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Львов
Олимпик - Львов: обзор матча 13 июня 2020
Олимпик
13.06.2020, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, группа B, 4 тур
2 : 0
Завершен
Львов
53'
M. Do Couto
84'
M. Do Couto
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Львов
88'
Желтая карточка
Н. Ныч
Замена
P. Ksyonz
️️️️
M. Do Couto
85'
ГОЛ! 2:0!
M. Do Couto
84'
Желтая карточка
Н. Кравченко
81'
Замена
Д. Баланюк
️️️️
Ш. Захеди
74'
68'
Желтая карточка
A.
64'
Желтая карточка
Н. Татарков
Замена
Е. Пасич
️️️️
В. Балашов
62'
57'
Замена
В. Приймак
️️️️
W.
57'
Замена
Н. Ныч
️️️️
M. Iacovelli
56'
Желтая карточка
S. Borzenko
ГОЛ! 1:0!
M. Do Couto
Пас отдал
Н. Кравченко
53'
Желтая карточка
И. Зотько
35'
Желтая карточка
Е. Цымбалюк
32'
24'
Желтая карточка
Чина
Желтая карточка
Д. Романовский
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
13
Артем Кичак
ВР
13
Иван Зотько
ЦЗ
4
Dmytro Grishko
ЦЗ
18
O. Lebedenko
ЦЗ
4
Никита Кравченко
ПЗ
14
M. Do Couto
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
13
Даниэль Романовский
ЦП
44
Евгений Цымбалюк
ЦП
27
Виталий Балашов
ЦФ
7
Шахаб Захеди
ЦФ
Львов
29
Богдан Сарнавский
ВР
18
Антон Братков
ЦЗ
33
Игорь Гончар
ЦЗ
33
Sergey Borzenko
ЦЗ
90
Serhiy Lyulka
ЦЗ
95
Жоэль Бопесу
ЦП
89
Чина
ПВ
18
Welves
ЦФ
14
Matheus Iacovelli
ЦФ
11
Никита Татарков
ЦФ
10
Alvaro
ЦФ
Олимпик
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
11
Pavlo Ksyonz
ЦП
42
Евгений Пасич
ЦП
0
N. Verbniy
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
97
Денис Баланюк
ЦФ
12
Бетим Халими
ЦФ
Львов
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
5
Владислав Приймак
ЦЗ
30
Jonatan Lima
ЦП
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
25
Artem Nedolya
ЦП
15
Назарий Ныч
ЦФ
4-4-2
13
Кичак
13
Зотько
4
18
4
Кравченко
14
13
Романовский
44
Цымбалюк
89
Политыло
7
Захеди
27
Балашов
4-1-1-4
29
Сарнавский
33
Гончар
33
90
18
Братков
95
Бопесу
89
Чина
10
11
Татарков
14
18
14
11
11
14
27
Балашов
42
Пасич
42
Пасич
27
Балашов
7
Захеди
97
Баланюк
97
Баланюк
7
Захеди
18
5
Приймак
5
Приймак
18
14
15
Ныч
15
Ныч
14
Остались в запасе
Олимпик
Львов
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
0
N. Verbniy
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
30
Jonatan Lima
ЦП
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
25
Artem Nedolya
ЦП
Остались в запасе
3
Дмитрий Литвин
ЦЗ
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
21
Андрей Кравчук
ЦП
0
N. Verbniy
ЦП
9
Taras Zaviysky
ЦП
12
Бетим Халими
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
5
Юрий Кравчук
ЦЗ
30
Jonatan Lima
ЦП
17
Mikita Khodakovskii
ЦП
22
Егор Клименчук
ЦП
25
Artem Nedolya
ЦП
Статистика матча Олимпик - Львов
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Львов
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Колос
1 : 0
04.06.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Львов
0 : 2
29.05.2023
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Львов
0 : 1
25.05.2023
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Рух
2 : 0
21.05.2023
Львов
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
0 : 2
14.05.2023
Ворскла
Информация о матче
Стадион:
Олимпик
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