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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз
Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 07 марта 2020
Реал Солт-Лейк
07.03.2020, суббота, 22:00
США. МЛС, Общий этап
1 : 1
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
90+1'
Д. Крейлах
13'
К. Кассерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз
ГОЛ! 1:1!
Д. Крейлах
Пас отдал
А. Эррера
90'
+1
Замена
J. Ramirez
️️️️
Д. Мерам
88'
Желтая карточка
D. Martinez
80'
77'
Замена
M. Rzatkowski
️️️️
Каку
73'
Желтая карточка
К. Данкан
65'
Замена
T. Barlow
️️️️
Б. Уайт
Замена
D. Martinez
️️️️
N. Besler
59'
Желтая карточка
С. Марсело
54'
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Кассерес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Зак МакМат
ВР
22
Аарон Эррера
ЦЗ
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
13
Nick Besler
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
3
Кайл Данкан
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Amro Tarek
ЦЗ
10
Каку
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
54
Sean Davis
ЦП
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
24
Брайан Уайт
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
10
Jeizon Ramirez
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
22
Kendall Mcintosh
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
90
Marc Rzatkowski
ЦП
16
Tom Barlow
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
4-5-1
18
МакМат
22
Эррера
14
4
30
Силва Марсело
25
21
Бэйрд
11
Русняк
22
Мерам
13
87
Крейлах
3-4-2
1
Йенсен
3
Данкан
26
Паркер
3
23
Кассерес
54
0
10
Каку
77
24
Уайт
22
Мерам
10
10
22
Мерам
13
21
21
13
10
Каку
90
90
10
Каку
24
Уайт
16
16
24
Уайт
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз
51
Andrew Putna
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
22
Kendall Mcintosh
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
51
Andrew Putna
ВР
15
Жустен Глад
ЦЗ
17
Пабло Руис
ЦП
0
J. J. Portillo
ЦП
Остались в запасе
22
Kendall Mcintosh
ВР
13
Шон Неалис
ЦЗ
11
Джошуа Симс
ЦП
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Нью-Йорк Ред Буллз
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
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