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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Маттерсбург - Аустрия
Маттерсбург - Аустрия: обзор матча 13 июня 2020
Маттерсбург
13.06.2020, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, группа B, 4 тур
1 : 4
Завершен
Аустрия
38'
P. BÃ¼rger
18'
М. Саркария
30'
С. Звиршитц
48'
Э. Палмер-Браун
58'
A. GrÃ¼nwald
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Маттерсбург - Аустрия
86'
Замена
Б. Пихлер
️️️️
A. GrÃ¼nwald
77'
Замена
П. Виммер
️️️️
М. Саркария
72'
Замена
B. Edomwonyi
️️️️
К. Моншейн
72'
Замена
Д. Прокоп
️️️️
Д. Фиц
Желтая карточка
P. Erhardt
68'
Замена
M. Pusic
️️️️
P. BÃ¼rger
63'
Замена
S. Schimandl
️️️️
C. Halper
62'
58'
ГОЛ! 1:4!
A. GrÃ¼nwald
48'
ГОЛ! 1:3!
Э. Палмер-Браун
Пас отдал
Д. Фиц
46'
Замена
Э. Палмер-Браун
️️️️
M. Madl
43'
Желтая карточка
M. Madl
ГОЛ! 1:2!
P. BÃ¼rger
38'
30'
ГОЛ! 0:2!
С. Звиршитц
Пас отдал
К. Моншейн
Замена
M. Lercher
️️️️
F. MiesenbÃ¶ck
24'
18'
ГОЛ! 0:1!
М. Саркария
Пас отдал
П. Пенц
Желтая карточка
A. Holler
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Маттерсбург
21
Markus Kuster
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
10
Jano
ЦЗ
31
Торстен Марер
ЦЗ
0
A. Holler
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
6
Philipp Erhardt
ЦП
7
Fabian MiesenbÃ¶ck
ЦП
14
Christoph Halper
ЦФ
30
Андреас Кюн
ЦФ
33
Patrick BÃ¼rger
ЦФ
Главный тренер
Ивица Вастич
Аустрия
1
Патрик Пенц
ВР
17
Florian Klein
ЦЗ
30
Michael Madl
ЦЗ
6
Александар Боркович
ЦЗ
15
Стефан Звиршитц
ЦЗ
10
Alexander GrÃ¼nwald
ЦП
25
Томас Эбнер
ЦП
8
Джеймс Джегго
ЦП
36
Доминик Фиц
ЦП
11
Манприт Саркария
ЦП
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Маттерсбург
16
Tino Casali
ВР
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Lukas Rath
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
15
Nico Pichler
ЦП
24
Stephen Schimandl
ЦП
0
M. Pusic
ЦФ
Аустрия
99
Мирко Кос
ВР
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
14
Эрик Палмер-Браун
ЦЗ
11
Бенедикт Пихлер
ЦП
10
Доминик Прокоп
ЦП
8
Патрик Виммер
ЦП
34
Bright Edomwonyi
ЦФ
3-4-3
21
4
Немет
10
31
Марер
0
6
7
10
Саломон
33
30
Кюн
14
4-5-1
1
Пенц
30
6
Боркович
15
Звиршитц
17
10
8
Джегго
36
Фиц
11
Саркария
25
Эбнер
14
Моншейн
7
5
5
7
14
24
24
14
33
0
0
33
30
14
Палмер-Браун
14
Палмер-Браун
30
10
11
Пихлер
11
Пихлер
10
36
Фиц
10
Прокоп
10
Прокоп
36
Фиц
11
Саркария
8
Виммер
8
Виммер
11
Саркария
14
Моншейн
34
34
14
Моншейн
Остались в запасе
Маттерсбург
Аустрия
16
Tino Casali
ВР
18
Lukas Rath
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
15
Nico Pichler
ЦП
Главный тренер
Ивица Вастич
99
Мирко Кос
ВР
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
18
Lukas Rath
ЦЗ
15
Michael Steinwender
ЦЗ
15
Nico Pichler
ЦП
Остались в запасе
99
Мирко Кос
ВР
99
Маудо Жарджуэ
ЦЗ
Главный тренер
Ивица Вастич
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Маттерсбург - Аустрия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Аустрия
1 : 0
04.07.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Маттерсбург
4 : 1
30.06.2020
Тироль
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Маттерсбург
1 : 2
27.06.2020
Адмира Ваккер
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Альтах
1 : 1
23.06.2020
Маттерсбург
Австрия. Бундеслига, 1 тур
Маттерсбург
2 : 0
20.06.2020
Санкт-Пельтен
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
1 : 0
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Информация о матче
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