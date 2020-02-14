Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Паоло Валери (Рим)
Материалы

Милан - Ювентус

13.02.2020, Четверг, 22:45 мск Милан, стадион Джузеппе Меацца Трансляция: Матч ТВ Италия. Кубок, 1/2 финала , первый матч Милан - Ювентус
Италия. Серия А (2019/2020)
12 тур
10 ноября, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
31 тур
6 апреля, суббота 19:00 Ювентус 2:1 Милан
12 тур
11 ноября, воскресенье 22:30 Милан 0:2 Ювентус
Суперкубок Италии 2018

16 января, среда 20:30 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Кубок (2017/2018)
Финал
9 мая, среда 22:00 Ювентус 4:0 Милан
Италия. Серия А (2017/2018)
30 тур
31 марта, суббота 21:45 Ювентус 3:1 Милан
11 тур
28 октября, суббота 19:00 Милан 0:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
28 тур
10 марта, пятница 22:45 Ювентус 2:1 Милан
9 тур
22 октября, суббота 21:45 Милан 1:0 Ювентус
Италия. Кубок (2016/2017)
1/4 финала
25 января, среда 22:45 Ювентус 2:1 Милан
Суперкубок Италии 2016

23 декабря, пятница 19:30 Ювентус 1:1
(3:4)п		 Милан
Италия. Кубок (2015/2016)
Финал
21 мая, суббота 21:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2015/2016)
32 тур
9 апреля, суббота 21:45 Милан 1:2 Ювентус
13 тур
21 ноября, суббота 22:45 Ювентус 1:0 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 22:45 Ювентус 3:1 Милан
3 тур
20 сентября, суббота 22:45 Милан 0:1 Ювентус
Трофео ТИМ 2014

23 августа, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 23:45 Милан 0:2 Ювентус
7 тур
6 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 3:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
33 тур
21 апреля, воскресенье 22:45 Ювентус 1:0 Милан
14 тур
25 ноября, воскресенье 23:45 Милан 1:0 Ювентус
Италия. Кубок (2012/2013)
1/4 финала
9 января, среда 23:45 Ювентус 2:1 Милан
Трофей Луиджи Берлускони 2012

19 августа, воскресенье 23:00 Милан 2:3 Ювентус
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
ответный матч		 20 марта, вторник 23:45 Ювентус 2:2 Милан
Италия. Серия А (2011/2012)
25 тур
25 февраля, суббота 23:45 Милан 1:1 Ювентус
6 тур
2 октября, воскресенье 22:45 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Кубок (2011/2012)
1/2 финала
первый матч		 8 февраля, среда 23:45 Милан 1:2 Ювентус
Италия. Кубок Берлускони 2011
Финал,
21 августа, воскресенье 22:45 Милан 2:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
28 тур
5 марта, суббота 22:45 Ювентус 0:1 Милан
9 тур
30 октября, суббота 22:45 Милан 1:2 Ювентус
Товарищеские матчи 2010

22 августа, воскресенье 23:00 Милан 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
15 мая, суббота 22:45 Милан 3:0 Ювентус
19 тур
10 января, воскресенье 22:45 Ювентус 0:3 Милан
Товарищеские матчи 2009

17 августа, понедельник 22:45 Милан 1:1
(5:4)п		 Ювентус

15 августа, суббота 00:30 Ювентус 2:0 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
35 тур
10 мая, воскресенье 22:30 Милан 1:1 Ювентус
16 тур
14 декабря, воскресенье 22:30 Ювентус 4:2 Милан
Кубок Берлускони 2008
Финал
17 августа, воскресенье 22:45 Милан 4:1 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
33 тур
12 апреля, суббота 22:30 Ювентус 3:2 Милан
14 тур
1 декабря, суббота 22:30 Милан 0:0 Ювентус
...
  • ...
    Рейтинг: +15

    LEON_83 14 февраля 2020, 00:53

    romvad согласен

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +342

    romvad 14 февраля 2020, 00:47

    Как всегда, эти жулики без левого пенальти сыграть не в состоянии. Чемпионы дырявые.

    4
    Ответить
  • Читайте нас: 