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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ливерпуль - Эвертон
Ливерпуль - Эвертон: обзор матча 05 января 2020
Ливерпуль
05.01.2020, воскресенье, 19:01
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Эвертон
71'
К. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Эвертон
ГОЛ! 1:0!
К. Джонс
Пас отдал
Д. Ориги
71'
57'
Желтая карточка
Л. Динь
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
4
Педро Чиривелья
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
10
Садио Мане
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
Эвертон
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
1-1-2-3-1
13
Адриан
2
Гомес
4
Чиривелья
21
Джонс
20
Милнер
18
Минамино
10
Лаллана
10
Эллиот
27
Ориги
3-3-2-2
1
Пикфорд
19
Сидибе
27
Холгейт
22
Мина
23
Коулмен
14
Шнейдерлен
12
Динь
32
Уолкотт
10
Сигурдссон
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Ливерпуль
Эвертон
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Садио Мане
ЛВ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Бернард
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Садио Мане
ЛВ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Лейтон Бэйнс
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Том Дэвис
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
11
Бернард
ЛВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Ливерпуль - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
- : -
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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