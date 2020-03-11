Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСЖ - Боруссия Д
ПСЖ - Боруссия Д: обзор матча 11 марта 2020
ПСЖ
11.03.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 0
Первый матч – 1 : 2
Завершен
Боруссия Д
28'
Неймар
45+1'
Х. Бернат
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Боруссия Д
Желтая карточка
К. Мбаппе
90'
+3
Замена
Т. Ньянзу
️️️️
Л. Паредес
90'
+2
Желтая карточка
А. Ди Мария
90'
Желтая карточка
Маркиньос
90'
Желтая карточка
Неймар
89'
89'
Красная карточка
Э. Джан
87'
Замена
М. Гетце
️️️️
А. Хакими
Замена
Л. Курзава
️️️️
А. Ди Мария
79'
71'
Замена
Д. Рейна
️️️️
А. Витсель
Желтая карточка
Х. Бернат
68'
68'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Т. Азар
Замена
К. Мбаппе
️️️️
П. Сарабия
64'
61'
Желтая карточка
М. Хуммельс
ГОЛ! 2:0!
Х. Бернат
Пас отдал
П. Сарабия
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Неймар
Пас отдал
А. Ди Мария
28'
16'
Желтая карточка
Э. Холанд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
8
Юлиан Брандт
АП
4-2-3-1
1
Навас
24
Бернат
3
Кимпембе
5
Маркиньос
6
Керер
5
Паредес
5
Гуйе
10
Неймар
11
Ди Мария
7
Сарабия
10
Кавани
3-3-1-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
15
Хуммельс
23
Загаду
2
Хакими
23
Джан
22
Геррейру
28
Витсель
19
Санчо
9
Азар
9
Холанд
11
Ди Мария
3
Курзава
3
Курзава
11
Ди Мария
5
Паредес
23
Ньянзу
23
Ньянзу
5
Паредес
7
Сарабия
10
Мбаппе
10
Мбаппе
7
Сарабия
28
Витсель
10
Рейна
10
Рейна
28
Витсель
2
Хакими
27
Гетце
27
Гетце
2
Хакими
9
Азар
8
Брандт
8
Брандт
9
Азар
Остались в запасе
ПСЖ
Боруссия Д
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча ПСЖ - Боруссия Д
5
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
ПСЖ
Боруссия Д
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
10:01
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Сафонов провалил матч с «Ниццей»
Вчера, 10:03
9
Стала известна оценка Сафонова за матч Лиги 1 с «Ниццей»
Вчера, 00:09
9
Лига 1. Сафонов дважды пропустил от «Ниццы», но «ПСЖ» победил (3:2)
21 ноября
6
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
10:01
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+