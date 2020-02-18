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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - ПСЖ
Боруссия Д - ПСЖ: обзор матча 18 февраля 2020
Боруссия Д
18.02.2020, вторник, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
ПСЖ
69'
Э. Холанд
77'
Э. Холанд
75'
Неймар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - ПСЖ
Замена
М. Шмельцер
️️️️
Д. Санчо
90'
+1
89'
Желтая карточка
М. Верратти
87'
Желтая карточка
Т. Менье
ГОЛ! 2:1!
Э. Холанд
Пас отдал
Д. Рейна
77'
76'
Замена
П. Сарабия
️️️️
А. Ди Мария
75'
ГОЛ! 1:1!
Неймар
Пас отдал
К. Мбаппе
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
69'
Замена
Д. Рейна
️️️️
Т. Азар
68'
59'
Желтая карточка
Неймар
54'
Желтая карточка
И. Гуйе
Желтая карточка
А. Витсель
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
29
Марсель Шмельцер
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
10
Джованни Рейна
АП
27
Марио Гетце
АП
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Бюрки
26
Пищек
15
Хуммельс
23
Загаду
22
Геррейру
23
Джан
2
Хакими
28
Витсель
9
Азар
19
Санчо
9
Холанд
3-3-1-2-1
1
Навас
5
Маркиньос
3
Кимпембе
3
Силва
12
Менье
5
Гуйе
3
Курзава
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Мбаппе
9
Азар
10
Рейна
10
Рейна
9
Азар
19
Санчо
29
Шмельцер
29
Шмельцер
19
Санчо
11
Ди Мария
7
Сарабия
7
Сарабия
11
Ди Мария
Остались в запасе
Боруссия Д
ПСЖ
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Главный тренер
Люсьен Фавр
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Томас Тухель
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
27
Марио Гетце
АП
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Томас Тухель
Статистика матча Боруссия Д - ПСЖ
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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