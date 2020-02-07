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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Анкарагюджю
Йени Малатьяспор - Анкарагюджю: обзор матча 07 февраля 2020
Йени Малатьяспор
07.02.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Анкарагюджю
66'
Д. Орджилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Анкарагюджю
90'
+1
Желтая карточка
Т. Пинту
89'
Желтая карточка
А. Тюран
66'
ГОЛ! 0:1!
Д. Орджилл
Пас отдал
Ж. Родригес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
15
Карим Хафез
ЦЗ
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
30
Артуро Мина
ЦЗ
6
Робин Ялчин
ЦП
25
Гилан Чаалани
ЦП
18
Африйе Аква
ЦП
23
Тьеви
ПВ
9
Видар Кьяртанссон
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Анкарагюджю
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
5
Оскар Скарионе
ЦП
7
Жерсон Родригес
ЦФ
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Йени Малатьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
88
Йигитан Гювели
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Анкарагюджю
89
Атила Тюран
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
3-3-1-1
15
Хафез
23
Айтач
30
Мина
6
Ялчин
25
Чаалани
18
Аква
23
Тьеви
9
Кьяртанссон
2-1-2
8
Пинту
70
Кициу
5
Скарионе
5
Орджилл
7
Родригес
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Анкарагюджю
86
Юфук Чейлан
ВР
88
Йигитан Гювели
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
89
Атила Тюран
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
88
Йигитан Гювели
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
9
Умут Булут
ЦФ
Остались в запасе
89
Атила Тюран
ЦЗ
82
Айдын Карабулут
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Йени Малатьяспор - Анкарагюджю
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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Йени Малатьяспор
Анкарагюджю
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
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2023.12.13 14:57
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2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
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2023.02.07 20:53
2
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2023.02.06 15:09
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2022.04.10 16:31
2
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил в Малатье, «Галатасарай» впервые за 21 год обыграл «Фенербахче» в гостях
2020.02.24 00:05
«Ростов» объявил о переходе Кьяртанссона в «Йени Малатьяспор»
2020.01.27 11:18
4
«Бешикташ» – «Анкарагюджю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 апреля 2024
2024.04.19 09:55
Президент «Анкарагюджю» получил наказание за атаку на судью
2023.12.15 10:02
1
В ФИФА отреагировали на избиение судьи в Турции
2023.12.13 14:57
Турецкий судья Мелер раскрыл подробности нападения президента «Анкарагюджю»
2023.12.12 21:40
3
Эрдоган отреагировал на избиение судьи в матче чемпионата Турции
2023.12.12 13:50
1
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