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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Абердин
Рейнджерс - Абердин: обзор матча 01 февраля 2020
Рейнджерс
01.02.2020, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 0
Завершен
Абердин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Абердин
76'
Желтая карточка
Д. Льюис
72'
Желтая карточка
С. Маккена
Желтая карточка
С. Эрфилд
68'
Желтая карточка
К. Голдсон
61'
Желтая карточка
Б. Баришич
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
77
Райан Кент
ЛВ
8
Мэтт Полстер
ЦП
18
Глен Камара
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
3
Эш Тэйлор
ЦЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
10
Мэттью Кеннеди
ЦП
38
Нилл МакГинн
ЦП
14
Фунсо Ожо
ЦП
Главный тренер
Дерек Макиннес
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
22
Флориан Камбери
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Абердин
1
Томаш Черны
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦФ
3-4-1-1
1
МакГрегор
3
Баришич
25
Катич
6
Голдсон
8
Полстер
10
Дэвис
37
Эрфилд
18
Камара
77
Кент
9
Морелос
4-3
1
Льюис
26
Маккена
3
Тэйлор
2
Логан
4
Консидайн
10
Кеннеди
38
МакГинн
14
Ожо
Остались в запасе
Рейнджерс
Абердин
10
Янис Хаджи
АП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
1
Томаш Черны
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Дерек Макиннес
Остались в запасе
10
Янис Хаджи
АП
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
9
Олувасейи Ожо
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Остались в запасе
1
Томаш Черны
ВР
5
Майкл Девлин
ЦЗ
12
Рональд Эрнандес
ЦЗ
26
Райан Хеджс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Главный тренер
Дерек Макиннес
Статистика матча Рейнджерс - Абердин
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Информация о матче
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