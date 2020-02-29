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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пршибрам - Млада Болеслав
Пршибрам - Млада Болеслав: обзор матча 29 февраля 2020
Пршибрам
29.02.2020, суббота, 16:30
Чехия. Синот Лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Млада Болеслав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пршибрам - Млада Болеслав
Замена
️️️️
J. Kvida
90'
+2
90'
+2
Замена
️️️️
Я. Фулнек
Желтая карточка
D. Kriz
82'
Замена
️️️️
D. Kriz
80'
Желтая карточка
L. Pazdera
77'
Желтая карточка
L. Pazdera
76'
Замена
️️️️
J. Šašinka
71'
70'
Желтая карточка
T. Wágner
64'
Замена
️️️️
T. Wágner
52'
Желтая карточка
А. Татаев
Желтая карточка
K. Soldat
38'
26'
Желтая карточка
M. Hubínek
9'
Замена
️️️️
А. Крапка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пршибрам
0
M. Cmiljanovic
ЦЗ
20
Jaroslav Tregler
ЦЗ
21
Матей Полидар
ЦЗ
44
S. Drame
ЦЗ
9
Lukas Pazdera
ЦЗ
25
Karel Soldat
ЦЗ
21
Jan Rezek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
26
Ondrej Koci
ЦФ
27
Radek Voltr
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Павел Тобиас
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
5
Алексей Татаев
ЦЗ
0
D. Pudil
ЦЗ
23
Давид Дудера
ЦЗ
39
Якуб Клима
ЦЗ
39
Доминик Яношек
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
20
Michael Hubínek
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦФ
23
Иржи Клима
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Пршибрам
72
Martin Vantruba
ВР
15
Jan Kvida
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
0
D. Kriz
ЦП
0
P. Hajek
ЦП
99
Erdi Can Şehit
ЦП
7
Jakub Šašinka
ЦФ
Млада Болеслав
13
Ян Стейскал
ВР
39
Антонин Крапка
ЦЗ
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
21
Michael Hönig
ЦП
15
Tomáš Wágner
ЦФ
3-2-2-3
44
9
25
21
Полидар
20
21
8
Зорван
0
27
26
3-2-3-2
33
0
23
Дудера
39
Клима
30
Зелены
5
Татаев
39
Яношек
32
Будински
20
23
Клима
18
Ладра
15
15
0
0
7
7
39
Крапка
39
Крапка
22
Фулнек
22
Фулнек
15
15
Остались в запасе
Пршибрам
Млада Болеслав
72
Martin Vantruba
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
99
Erdi Can Şehit
ЦП
Главный тренер
Павел Тобиас
13
Ян Стейскал
ВР
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
21
Michael Hönig
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
72
Martin Vantruba
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
0
P. Hajek
ЦП
99
Erdi Can Şehit
ЦП
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
3
Ondrej Mazuch
ЦЗ
23
Йонас Ауэр
ЦП
21
Michael Hönig
ЦП
Главный тренер
Павел Тобиас
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Пршибрам - Млада Болеслав
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пардубице
0 : 0
04.06.2023
Пршибрам
Чехия. Фортуна Лига, Переходные матчи
Пршибрам
0 : 2
01.06.2023
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 34 тур
Теплице
2 : 2
29.05.2021
Пршибрам
Чехия. Синот Лига, 33 тур
Пршибрам
0 : 1
23.05.2021
Пардубице
Чехия. Синот Лига, 32 тур
Пршибрам
1 : 0
15.05.2021
Яблонец
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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Млада Болеслав
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2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
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2021.02.08 16:49
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