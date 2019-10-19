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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Генк
Стандард - Генк: обзор матча 19 октября 2019
Стандард
19.10.2019, суббота, 19:00
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Генк
84'
С. Бастьен
84'
С. Бастьен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стандард - Генк
Замена
️️️️
М. Войвода
90'
+2
87'
Замена
️️️️
П. Онуачу
ГОЛ! 2:0!
С. Бастьен
Пас отдал
К. Фай
84'
ГОЛ! 1:0!
С. Бастьен
Пас отдал
К. Фай
84'
Желтая карточка
О. Уларе
83'
Желтая карточка
О. Уларе
83'
81'
Замена
️️️️
Д. Ндонгала
Замена
️️️️
О. Уларе
81'
Замена
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
72'
63'
Желтая карточка
S. Dewaest
63'
Желтая карточка
С. Деваст
Желтая карточка
Г. Цимирот
61'
Желтая карточка
Г. Цимирот
61'
60'
Замена
️️️️
П. Грошовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
16
Арно Бодар
ВР
19
Коллинс Фай
ЦЗ
13
Зиньо Ванхесден
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
34
Константинос Лайфис
ЦП
22
Самюэль Бастьен
ЦП
59
Гойко Цимирот
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
40
Paul-JosÃ© Mpoku
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
40
Поль-Жозе М'Поку
ЦФ
17
Максим Лестьенн
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Генк
1
GaÃ«tan Coucke
ВР
28
Гаэтан Кук
ВР
91
SÃ©bastien Dewaest
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
7
Junya Ito
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Стандард
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
13
Сенна Мянго
ЛЗ
4
Димитри Лавале
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
7
Orlando Sá
ЦФ
58
Обби Уларе
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
5
Dries Wouters
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
17
Патрик Грошовски
ЦП
24
Каспер Де Норре
ЦП
30
Пол Онуачу
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
3-4-4
16
Бодар
19
Фай
13
Ванхесден
34
Гавори
34
Лайфис
59
Цимирот
21
Амалла
22
Бастьен
40
17
Лестьенн
40
М'Поку
20
Авенатти
3-2-3-3-1
1
21
Уронен
21
Меле
26
Лукуми
91
6
Деваст
7
8
Хейнен
16
Берге
10
Бонгонда
10
Хаджи
10
Ито
25
Саматта
23
Войвода
23
Войвода
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
58
Уларе
58
Уларе
17
Грошовски
17
Грошовски
30
Онуачу
30
Онуачу
77
Ндонгала
77
Ндонгала
Остались в запасе
Стандард
Генк
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
7
Orlando Sá
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
26
Мартен Вандевордт
ВР
5
Dries Wouters
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
13
Сенна Мянго
ЛЗ
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
4
Димитри Лавале
ЦЗ
43
Николас Раскин
ЦП
7
Александар Болевич
ЦФ
7
Orlando Sá
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Остались в запасе
26
Мартен Вандевордт
ВР
5
Dries Wouters
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Стандард - Генк
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Морис Дюфрасне
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