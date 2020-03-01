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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Сент-Этьен
Лион - Сент-Этьен: обзор матча 01 марта 2020
Лион
01.03.2020, воскресенье, 23:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 0
Завершен
Сент-Этьен
27'
М. Дембеле
90+6'
М. Дембеле (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Сент-Этьен
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Дембеле
90'
+6
90'
+4
Желтая карточка
Т. Колоджейчак
Желтая карточка
Б. Гимарайнс
87'
Замена
Рафаэл
️️️️
У. Ауа
84'
79'
Замена
Р. Будебуз
️️️️
Ф. Онора
77'
Желтая карточка
Ш. Аби
Желтая карточка
Л. Тусар
77'
Замена
К. Токо Экамби
️️️️
М. Терье
72'
70'
Замена
Ш. Аби
️️️️
М. Трауко
Желтая карточка
М. Дембеле
67'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
53'
39'
Желтая карточка
М. Трауко
ГОЛ! 1:0!
М. Дембеле
Пас отдал
М. Терье
27'
26'
Желтая карточка
М. Дебюши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
15
Тимоти Колоджейчак
ЦЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
29
Йоан Кабай
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
11
Габриэль Силва
ЛЗ
29
Люка Гурна
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
7
Шарель Аби
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
21
Маршал
6
Марсело
64
Денайе
15
Дюбуа
29
Тусар
10
Ауа
36
Гимарайнс
11
Терье
11
Траоре
9
Дембеле
3-3-1-2-1
40
Мулен
3
Фофана
2
Салиба
15
Колоджейчак
26
Дебюши
6
М'Вила
47
Трауко
29
Кабай
9
Онора
99
Буанга
99
Диони
10
Ауа
2
Рафаэл
2
Рафаэл
10
Ауа
11
Терье
9
Экамби
9
Экамби
11
Терье
9
Онора
10
Будебуз
10
Будебуз
9
Онора
47
Трауко
7
Аби
7
Аби
47
Трауко
Остались в запасе
Лион
Сент-Этьен
10
Райан Шерки
АП
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
23
Стефан Баич
ВР
29
Люка Гурна
ОП
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
10
Райан Шерки
АП
8
Максанс Какере
ЦП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
29
Люка Гурна
ОП
11
Габриэль Силва
ЛЗ
10
Ассане Диуссе
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лион - Сент-Этьен
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Информация о матче
Главный судья:
Франк Шнедер
(Марсель)
Стадион:
Групама Стэдиум
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