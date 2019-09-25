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Материалы

Томь - Тамбов

25.09.2019, Среда, 15:00 мск Томск, стадион Труд Россия. Кубок, 1/16 финала Томь - Тамбов
Россия. ФНЛ (2018/2019)
30 тур
7 апреля, воскресенье 12:00 Томь 1:1 Тамбов
12 тур
19 сентября, среда 18:30 Тамбов 3:0 Томь
Россия. ФНЛ (2017/2018)
31 тур
7 апреля, суббота 11:00 Томь 0:0 Тамбов
13 тур
10 сентября, воскресенье 16:00 Тамбов 3:1 Томь
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