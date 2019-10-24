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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Порту - Рейнджерс
Порту - Рейнджерс: обзор матча 24 октября 2019
Порту
24.10.2019, четверг, 19:55
Лига Европы, группа G, 3 тур
1 : 1
Завершен
Рейнджерс
44'
А. Морелос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Рейнджерс
Желтая карточка
Пепе
82'
78'
Желтая карточка
Ф. Хеландер
Желтая карточка
А. Теллес
76'
Желтая карточка
Б. Кошта
69'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Морелос
Пас отдал
Б. Баришич
29'
Желтая карточка
Р. Джек
14'
Желтая карточка
Б. Баришич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
13
Алекс Теллес
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
8
Матеус Урибе
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
25
Отавио
АП
91
Мусса Марега
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Борна Баришич
ЛЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
77
Райан Кент
ЛВ
18
Глен Камара
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Альфредо Морелос
ЦФ
7
Брэндон Баркер
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Порту
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
3-2-3-1
13
Теллес
5
Маркано
3
Пепе
8
Урибе
2
Перейра
91
Марега
25
Отавио
17
Корона
29
Зе Луиш
4-3-1-2
1
МакГрегор
2
Тавернье
22
Хеландер
6
Голдсон
3
Баришич
18
Камара
8
Джек
10
Дэвис
77
Кент
7
Баркер
9
Морелос
Остались в запасе
Порту
Рейнджерс
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Джеррард
Остались в запасе
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Тикиньо
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Стивен Джеррард
Статистика матча Порту - Рейнджерс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Информация о матче
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