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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Луч - СКА-Хабаровск
Луч - СКА-Хабаровск: обзор матча 05 августа 2009
Луч
05.08.2009, среда, 12:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
СКА-Хабаровск
60'
Ю. Мамаев
101'
Ю. Мамаев
63'
В. Кармазиненко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Луч - СКА-Хабаровск
Замена
П. Смуров
️️️️
Ю. Мамаев
107'
Желтая карточка
А. Данцев
102'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Мамаев
101'
Желтая карточка
Д. Казиханов
Замена
К. Суховерхов
️️️️
Е. Алхимов
Желтая карточка
В. Михалев
Замена
️️️️
А. Коновалов
Замена
П. Кутас
️️️️
С. Нестеренко
Желтая карточка
Н. Олеников
Замена
Ю. Роденков
️️️️
А. Тихоновецкий
ГОЛ! 1:1!
В. Кармазиненко
ГОЛ! 1:0!
Ю. Мамаев
Замена
В. Михалев
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
К. Гарбуз
Желтая карточка
В. Кармазиненко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
2
Артем Михеев
ЦП
0
Беслан Гублия
ЦП
28
Юрий Мамаев
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
7
Александр Васильев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
10
Александр Тихоновецкий
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Максим Кабанов
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
19
Константин Гарбуз
ЛЗ
3
Николай Олеников
ЦЗ
15
Андрей-Лорел Серан
ЦЗ
6
Дадаш Казиханов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
15
Андрей Коновалов
ПЗ
80
Вячеслав Запояска
ЦП
11
Евгений Алхимов
ЦФ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Луч
1
Андрей Чичкин
ВР
0
Павел Смуров
ЦЗ
0
Эдуард Мор
ЦЗ
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
9
Владимир Михалев
ЦП
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
СКА-Хабаровск
79
Максим Счастливцев
ВР
21
Александр Ковалев
ЦЗ
77
Павел Кутас
ПЗ
10
Александр Чистяков
ЦФ
20
Константин Суховерхов
ЦФ
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
3-5-1-1
70
Котляров
7
Данцев
5
Кристич
24
Казанцев
28
Мамаев
13
Кудряшов
7
Васильев
69
Дедечко
0
Гублия
2
Михеев
10
Тихоновецкий
3-2-1-2
1
Кабанов
15
Серан
6
Казиханов
5
Нестеренко
15
Коновалов
19
Гарбуз
80
Запояска
8
Кармазиненко
11
Алхимов
28
Мамаев
0
Смуров
0
Смуров
28
Мамаев
7
Васильев
9
Михалев
9
Михалев
7
Васильев
10
Тихоновецкий
93
Роденков
93
Роденков
10
Тихоновецкий
11
Алхимов
20
Суховерхов
20
Суховерхов
11
Алхимов
5
Нестеренко
77
Кутас
77
Кутас
5
Нестеренко
Остались в запасе
Луч
СКА-Хабаровск
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
0
Эдуард Мор
ЦЗ
1
Андрей Чичкин
ВР
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
10
Александр Чистяков
ЦФ
21
Александр Ковалев
ЦЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Остались в запасе
0
Эдуард Сахневич
ЦФ
0
Эдуард Мор
ЦЗ
1
Андрей Чичкин
ВР
87
Владимир Гогберашвили
ЛП
Остались в запасе
10
Александр Чистяков
ЦФ
21
Александр Ковалев
ЦЗ
79
Максим Счастливцев
ВР
20
Владислав Аксютенко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Файзулин
Статистика матча Луч - СКА-Хабаровск
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
В. Дроздов (Москва)
Л. Антонов (Владимир)
Делегат:
И. Синер (Омск)
Стадион:
Динамо
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