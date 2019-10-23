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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лилль - Валенсия
Лилль - Валенсия: обзор матча 23 октября 2019
Лилль
23.10.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
90+5'
Н. Иконе
63'
Д. Черышев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Валенсия
Желтая карточка
Габриэль
90'
+8
ГОЛ! 1:1!
Н. Иконе
Пас отдал
Б. Андре
90'
+5
90'
+3
Желтая карточка
М. Гомес
84'
Вторая желтая
М. Дьякаби
82'
Желтая карточка
М. Дьякаби
63'
ГОЛ! 0:1!
Д. Черышев
Пас отдал
К. Гамейро
Желтая карточка
Л. Араухо
42'
Желтая карточка
З. Челик
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
7
Луис Араухо
ЦФ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Лилль
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
14
Лоик Реми
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
3-3-1-1-2
16
Меньян
35
Джало
6
Фонте
6
Габриэль
6
Брадарич
34
Сумаре
2
Челик
21
Андре
97
Языджи
45
Осимхен
7
Араухо
3-1-3-1-2
24
Силлессен
4
Дьякаби
3
Паулиста
24
Коста
13
Коклен
10
Васс
19
Кондогбиа
10
Парехо
90
Черышев
9
Гамейро
9
Гомес
Остались в запасе
Лилль
Валенсия
19
Жонатан Бамба
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
7
Ли Кан Ин
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
19
Жонатан Бамба
ЛВ
93
Нанитамо Иконе
ПВ
26
Жереми Пье
ПЗ
1
Лео Жардим
ВР
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
8
Шека
ЦП
14
Лоик Реми
ЦФ
Остались в запасе
7
Ли Кан Ин
АП
14
Ферран Торрес
ПВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Лилль - Валенсия
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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