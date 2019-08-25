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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Денизлиспор
Антальяспор - Денизлиспор: обзор матча 25 августа 2019
Антальяспор
25.08.2019, воскресенье, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 2
Завершен
Денизлиспор
69'
М. Барроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Денизлиспор
81'
Желтая карточка
И. Айссати
69'
ГОЛ! 0:1!
М. Барроу
Пас отдал
М. Кибонг Мбамба
53'
Желтая карточка
М. Барроу
Начало матча
Статистика матча Антальяспор - Денизлиспор
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
Новости команд
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Антальяспор
Денизлиспор
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24 июня
1
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23 июня
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