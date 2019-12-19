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Сампдория - Ювентус

18.12.2019, Среда, 20:55 мск Генуя, стадион Луиджи Феррарис Трансляция: Матч! Футбол 1 Италия. Серия А, 17 тур Сампдория - Ювентус
Италия. Серия А (2018/2019)
38 тур
26 мая, воскресенье 19:00 Сампдория 2:0 Ювентус
19 тур
29 декабря, суббота 14:30 Ювентус 2:1 Сампдория
Италия. Серия А (2017/2018)
32 тур
15 апреля, воскресенье 19:00 Ювентус 3:0 Сампдория
13 тур
19 ноября, воскресенье 17:00 Сампдория 3:2 Ювентус
Италия. Серия А (2016/2017)
29 тур
19 марта, воскресенье 17:00 Сампдория 0:1 Ювентус
10 тур
26 октября, среда 21:45 Ювентус 4:1 Сампдория
Италия. Серия А (2015/2016)
38 тур
14 мая, суббота 18:00 Ювентус 5:0 Сампдория
19 тур
10 января, воскресенье 22:45 Сампдория 1:2 Ювентус
Италия. Серия А (2014/2015)
34 тур
2 мая, суббота 19:00 Сампдория 0:1 Ювентус
15 тур
14 декабря, воскресенье 14:30 Ювентус 1:1 Сампдория
Италия. Серия А (2013/2014)
20 тур
18 января, суббота 23:45 Ювентус 4:2 Сампдория
1 тур
24 августа, суббота 22:45 Сампдория 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2012/2013)
38 тур
18 мая, суббота 22:45 Сампдория 3:2 Ювентус
19 тур
6 января, воскресенье 18:00 Ювентус 1:2 Сампдория
Италия. Серия А (2010/2011)
21 тур
23 января, воскресенье 17:00 Сампдория 0:0 Ювентус
2 тур
12 сентября, воскресенье 17:00 Ювентус 3:3 Сампдория
Италия. Серия А (2009/2010)
29 тур
21 марта, воскресенье 22:45 Сампдория 1:0 Ювентус
10 тур
28 октября, среда 22:45 Ювентус 5:1 Сампдория
Италия. Серия А (2008/2009)
24 тур
15 февраля, воскресенье 17:00 Ювентус 1:1 Сампдория
5 тур
27 сентября, суббота 20:00 Сампдория 0:0 Ювентус
Италия. Серия А (2007/2008)
38 тур
17 мая, суббота 17:00 Сампдория 3:3 Ювентус
19 тур
20 января, воскресенье 17:00 Ювентус 0:0 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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