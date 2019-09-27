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Материалы

Торино - Милан

26.09.2019, Четверг, 22:00 мск Турин, стадион Стадио Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 5 тур Торино - Милан
Италия. Серия А (2018/2019)
34 тур
28 апреля, воскресенье 21:30 Торино 2:0 Милан
15 тур
9 декабря, воскресенье 22:30 Милан 0:0 Торино
Италия. Серия А (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 21:45 Торино 1:1 Милан
14 тур
26 ноября, воскресенье 17:00 Милан 0:0 Торино
Италия. Серия А (2016/2017)
20 тур
16 января, понедельник 22:45 Торино 2:2 Милан
1 тур
21 августа, воскресенье 19:00 Милан 3:2 Торино
Италия. Кубок (2016/2017)
1/8 финала
12 января, четверг 23:00 Милан 2:1 Торино
Италия. Серия А (2015/2016)
27 тур
27 февраля, суббота 22:45 Милан 1:0 Торино
8 тур
17 октября, суббота 21:45 Торино 1:1 Милан
Италия. Серия А (2014/2015)
37 тур
24 мая, воскресенье 21:45 Милан 3:0 Торино
18 тур
10 января, суббота 22:45 Торино 1:1 Милан
Италия. Серия А (2013/2014)
22 тур
1 февраля, суббота 23:45 Милан 1:1 Торино
3 тур
14 сентября, суббота 22:45 Торино 2:2 Милан
Италия. Серия А (2012/2013)
35 тур
5 мая, воскресенье 17:00 Милан 1:0 Торино
16 тур
9 декабря, воскресенье 18:00 Торино 2:4 Милан
Италия. Серия А (2008/2009)
32 тур
19 апреля, воскресенье 22:30 Милан 5:1 Торино
13 тур
23 ноября, воскресенье 22:30 Торино 2:2 Милан
Италия. Серия А (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 17:00 Торино 0:1 Милан
11 тур
3 ноября, суббота 22:30 Милан 0:0 Торино
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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    Рейтинг: +2231

    river31 26 сентября 2019, 23:39

    Торино красавчики!

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