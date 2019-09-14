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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сампдория
Наполи - Сампдория: обзор матча 14 сентября 2019
Наполи
14.09.2019, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 3 тур
2 : 0
Завершен
Сампдория
13'
Д. Мертенс
67'
Д. Мертенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сампдория
Замена
А. Юнес
️️️️
Д. Мертенс
80'
79'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Э. Ригони
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Э. Эльмас
76'
68'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Д. Капрари
ГОЛ! 2:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Ф. Льоренте
67'
66'
Замена
М. Лери
️️️️
В. Реджини
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
И. Лосано
65'
41'
Желтая карточка
Д. Капрари
Желтая карточка
Ф. Руис
37'
26'
Желтая карточка
А. Феррари
ГОЛ! 1:0!
Д. Мертенс
Пас отдал
Д. Ди Лоренцо
13'
Желтая карточка
Н. Максимович
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
7
Петр Зелински
ЦП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Ирвинг Лосано
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
13
Васко Реджини
ЛЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ЦЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
10
Джанлука Капрари
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
25
Аллан
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
8
Амин Юнес
АП
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
7
Мехди Лери
ПВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
4-3-3
1
Мерет
6
Мариу Руй
52
Максимович
3
Кулибали
22
Ди Лоренцо
99
Эльмас
8
Руис
7
Зелински
10
Мертенс
11
Лосано
7
Кальехон
3-2-2-1-2
25
Аудеро
25
Феррари
24
Мурильо
18
Берешиньски
29
Мурру
13
Реджини
8
Экдаль
17
Линетти
24
Ригони
10
Капрари
27
Квальярелла
10
Мертенс
8
Юнес
8
Юнес
10
Мертенс
99
Эльмас
10
Инсинье
10
Инсинье
99
Эльмас
11
Лосано
12
Льоренте
12
Льоренте
11
Лосано
13
Реджини
7
Лери
7
Лери
13
Реджини
24
Ригони
23
Депаоли
23
Депаоли
24
Ригони
10
Капрари
11
Габбиадини
11
Габбиадини
10
Капрари
Остались в запасе
Наполи
Сампдория
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
1
Орестис Карнезис
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
24
Кевин Малку
ЦЗ
25
Аллан
ЦП
70
Джанлука Гаэтано
ЦП
Остались в запасе
30
Владимиро Фальконе
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Наполи - Сампдория
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
- : -
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Информация о матче
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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