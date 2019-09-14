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Наполи - Сампдория

14.09.2019, Суббота, 19:00 мск Неаполь, стадион Диего Армандо Марадона Трансляция: Матч! Футбол 2 Италия. Серия А, 3 тур Наполи - Сампдория
Италия. Серия А (2018/2019)
22 тур
2 февраля, суббота 20:00 Наполи 3:0 Сампдория
3 тур
2 сентября, воскресенье 21:30 Сампдория 3:0 Наполи
Италия. Серия А (2017/2018)
37 тур
13 мая, воскресенье 21:45 Сампдория 0:2 Наполи
18 тур
23 декабря, суббота 17:00 Наполи 3:2 Сампдория
Италия. Серия А (2016/2017)
38 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Сампдория 2:4 Наполи
19 тур
7 января, суббота 22:45 Наполи 2:1 Сампдория
Италия. Серия А (2015/2016)
21 тур
24 января, воскресенье 17:00 Сампдория 2:4 Наполи
2 тур
30 августа, воскресенье 21:45 Наполи 2:2 Сампдория
Италия. Серия А (2014/2015)
32 тур
26 апреля, воскресенье 21:45 Наполи 4:2 Сампдория
13 тур
1 декабря, понедельник 23:00 Сампдория 1:1 Наполи
Италия. Серия А (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 2:5 Наполи
18 тур
6 января, понедельник 15:30 Наполи 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2012/2013)
25 тур
17 февраля, воскресенье 18:00 Наполи 0:0 Сампдория
6 тур
30 сентября, воскресенье 17:00 Сампдория 0:1 Наполи
Италия. Серия А (2010/2011)
22 тур
30 января, воскресенье 17:00 Наполи 4:0 Сампдория
3 тур
19 сентября, воскресенье 22:45 Сампдория 1:2 Наполи
Италия. Серия А (2009/2010)
38 тур
16 мая, воскресенье 17:00 Сампдория 1:0 Наполи
19 тур
10 января, воскресенье 17:00 Наполи 1:0 Сампдория
Италия. Серия А (2008/2009)
30 тур
5 апреля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:2 Наполи
11 тур
9 ноября, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Сампдория
Италия. Серия А (2007/2008)
22 тур
10 февраля, воскресенье 17:00 Сампдория 2:0 Наполи
3 тур
16 сентября, воскресенье 17:00 Наполи 2:0 Сампдория
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 26 5 7 76:43 +33 83
2. Интер 38 24 10 4 81:36 +45 82
3. Аталанта 38 23 9 6 98:48 +50 78
4. Лацио 38 24 6 8 79:42 +37 78
5. Рома 38 21 7 10 77:51 +26 70
6. Милан 38 19 9 10 63:46 +17 66
7. Наполи 38 18 8 12 61:50 +11 62
8. Сассуоло 38 14 9 15 69:63 +6 51
9. Верона 38 12 13 13 47:51 -4 49
10. Фиорентина 38 12 13 13 51:48 +3 49
11. Парма 38 14 7 17 56:57 -1 49
12. Болонья 38 12 11 15 52:65 -13 47
13. Удинезе 38 12 9 17 37:51 -14 45
14. Кальяри 38 11 12 15 52:56 -4 45
15. Сампдория 38 12 6 20 48:65 -17 42
16. Торино 38 11 7 20 46:68 -22 40
17. Дженоа 38 10 9 19 47:73 -26 39
18. Лечче 38 9 8 21 52:85 -33 35
19. Брешиа 38 6 7 25 35:79 -44 25
20. СПАЛ 38 5 5 28 27:77 -50 20
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