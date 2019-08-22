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Лига Европы 2026/2027
Торино - Вулверхэмптон
Торино - Вулверхэмптон: обзор матча 22 августа 2019
Торино
22.08.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 3
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Вулверхэмптон
61'
Л. Де Сильвестри
89'
А. Белотти (П)
43'
Бремер (АГ)
59'
Д. Жота
72'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Вулверхэмптон
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Белотти
89'
Желтая карточка
Т. Ринкон
85'
82'
Желтая карточка
Х. Вальехо
79'
Желтая карточка
Р. Сайсс
Желтая карточка
Бремер
72'
72'
ГОЛ! 1:3!
Р. Хименес
Желтая карточка
Д. Базелли
71'
ГОЛ! 1:2!
Л. Де Сильвестри
Пас отдал
К. Ансальди
61'
59'
ГОЛ! 0:2!
Д. Жота
Пас отдал
А. Траоре
Желтая карточка
А. Беренгер
56'
Желтая карточка
К. Ансальди
48'
Желтая карточка
А. Белотти
45'
+1
43'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Бремер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
4
Армандо Иццо
ЦЗ
63
Николя Н'Кулу
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
14
Кристиан Ансальди
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
8
Суалихо Мейте
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Торино
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
7
Винченцо Миллико
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
3-2-2-1-2
46
Сиригу
63
Н'Кулу
3
Бремер
14
Ансальди
4
Иццо
29
Де Сильвестри
8
Мейте
33
Базелли
7
Беренгер
11
Белотти
11
Дзадза
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
30
Боли
15
Коди
24
Вальехо
29
Сайсс
19
Винагре
8
Моутинью
18
Дендокер
24
Траоре
20
Жота
9
Хименес
Остались в запасе
Торино
Вулверхэмптон
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Остались в запасе
7
Винченцо Миллико
ЦФ
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
Остались в запасе
26
Джон Радди
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Главный тренер
Роб Эдвардс
Статистика матча Торино - Вулверхэмптон
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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