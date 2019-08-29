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Вулверхэмптон - Торино
Вулверхэмптон - Торино: обзор матча 29 августа 2019
Вулверхэмптон
29.08.2019, четверг, 21:45
Лига Европы, 4 раунд
2 : 1
Первый матч – 3 : 2
Завершен
Торино
30'
Р. Хименес
59'
Л. Дендокер
58'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Торино
63'
Желтая карточка
Бремер
ГОЛ! 2:1!
Л. Дендокер
59'
58'
ГОЛ! 1:1!
А. Белотти
Пас отдал
Д. Базелли
49'
Желтая карточка
С. Лукич
Желтая карточка
Х. Кастро
45'
34'
Желтая карточка
Д. Базелли
ГОЛ! 1:0!
Р. Хименес
Пас отдал
А. Траоре
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Жоао Моутинью
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
Торино
46
Сальваторе Сиригу
ВР
33
Кевин Бонифази
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Андреа Белотти
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иньяцио Абате
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Торино
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
7
Алекс Беренгер
ПВ
3-2-2-2-1
1
Патрисиу
30
Боли
15
Коди
24
Вальехо
17
Кастро
29
Сайсс
8
Моутинью
18
Дендокер
20
Жота
24
Траоре
9
Хименес
3-2-3-2
46
Сиригу
33
Бонифази
3
Бремер
4
Иццо
29
Де Сильвестри
34
Эйна
23
Лукич
8
Ринкон
33
Базелли
11
Дзадза
11
Белотти
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Торино
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Роб Эдвардс
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Иньяцио Абате
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
26
Джон Радди
ВР
6
Райан Беннетт
ЦЗ
21
Рубен Невеш
ОП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Остались в запасе
7
Алекс Беренгер
ПВ
21
Антонио Розати
ВР
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
14
Витторио Париджини
ЦП
8
Суалихо Мейте
ЦП
Главный тренер
Роб Эдвардс
Главный тренер
Иньяцио Абате
Статистика матча Вулверхэмптон - Торино
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
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