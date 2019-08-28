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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Славия - ЧФР Клуж
Славия - ЧФР Клуж: обзор матча 28 августа 2019
Славия
28.08.2019, среда, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
66'
Я. Боржил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Славия - ЧФР Клуж
90'
+5
Желтая карточка
Д. Джокович
ГОЛ! 1:0!
Я. Боржил
66'
Желтая карточка
О. Кудела
47'
44'
Желтая карточка
Ч. Деяк
Желтая карточка
Л. Масопуст
40'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
33
Алекс Крал
ОП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
16
Матео Сушич
ЦЗ
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
6
Луиш Аурелиу
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
11
Станислав Тецл
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
ЧФР Клуж
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
4-2-2-1-1
1
Колар
26
Боржил
15
Кудела
2
Говорка
34
Цоуфал
28
Соучек
33
Крал
10
Станчу
8
Масопуст
99
Олаинка
7
Шкода
2-4-2
1
Арлаускис
16
Сушич
33
Буркэ
88
Джокович
37
Бордеяну
6
Аурелиу
10
Деяк
29
Омрани
99
Рондон
Остались в запасе
Славия
ЧФР Клуж
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
10
Мик ван Бурен
ПВ
31
Пржемисл Коварж
ВР
25
Михал Фрыдрых
ЦЗ
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
11
Станислав Тецл
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Остались в запасе
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
5
Якуба Силла
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Славия - ЧФР Клуж
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 17 тур
Волунтари
- : -
28.11.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
3 : 2
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Стадион:
Фортуна Арена
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