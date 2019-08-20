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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Славия
ЧФР Клуж - Славия: обзор матча 20 августа 2019
ЧФР Клуж
20.08.2019, вторник, 22:00
Лига чемпионов, 4 раунд
0 : 1
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Славия
28'
Л. Масопуст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Славия
90'
+2
Желтая карточка
М. Шкода
87'
Желтая карточка
Т. Соучек
43'
Желтая карточка
В. Цоуфал
Желтая карточка
Д. Джокович
31'
28'
ГОЛ! 0:1!
Л. Масопуст
Пас отдал
Н. Станчу
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
16
Матео Сушич
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
37
Михай Бордеяну
ЦП
6
Луиш Аурелиу
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
29
Биллел Омрани
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
26
Ян Боржил
ЛЗ
2
Давид Говорка
ЦЗ
15
Ондрей Кудела
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
99
Петер Олаинка
ЛВ
28
Томаш Соучек
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
10
Мик ван Бурен
ПВ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
ЧФР Клуж
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
28
Овидиу Хобан
ЦП
99
Марио Рондон
ЦФ
Славия
31
Пржемисл Коварж
ВР
3
Томаш Голеш
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
2-4-1
1
Арлаускис
33
Буркэ
16
Сушич
10
Деяк
6
Аурелиу
88
Джокович
37
Бордеяну
29
Омрани
4-1-3-2
1
Колар
34
Цоуфал
2
Говорка
15
Кудела
26
Боржил
28
Соучек
8
Масопуст
10
Станчу
12
Траоре
10
ван Бурен
99
Олаинка
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Славия
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
99
Марио Рондон
ЦФ
28
Овидиу Хобан
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
3
Томаш Голеш
ПЗ
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Алекс Крал
ОП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
71
Андрей Петелеу
ЦЗ
99
Марио Рондон
ЦФ
28
Овидиу Хобан
ЦП
Остались в запасе
3
Томаш Голеш
ПЗ
31
Пржемисл Коварж
ВР
33
Алекс Крал
ОП
25
Йозеф Гушбауэр
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
9
Абдулла Юсуф
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча ЧФР Клуж - Славия
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
ЧФР Клуж
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- : -
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ЧФР Клуж
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21.11.2026
Оцелул
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ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Славия
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
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4 : 1
08.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Константин Рэдулеску
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