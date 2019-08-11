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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Рейнджерс - Хиберниан
Рейнджерс - Хиберниан: обзор матча 11 августа 2019
Рейнджерс
11.08.2019, воскресенье, 17:00
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
6 : 1
Завершен
Хиберниан
9'
Д. Дефо
15'
Д. Дефо
75'
Д. Дефо
76'
А. Морелос
89'
А. Морелос
90+2'
О. Ожо
40'
Д. Хорган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рейнджерс - Хиберниан
ГОЛ! 6:1!
О. Ожо
90'
+2
ГОЛ! 5:1!
А. Морелос
Пас отдал
Г. Стюарт
89'
ГОЛ! 4:1!
А. Морелос
76'
ГОЛ! 3:1!
Д. Дефо
Пас отдал
С. Дэвис
75'
40'
ГОЛ! 2:1!
Д. Хорган
Пас отдал
С. Аллан
31'
Желтая карточка
Д. Вела
Желтая карточка
Н. Катич
17'
ГОЛ! 2:0!
Д. Дефо
Пас отдал
О. Ожо
15'
Желтая карточка
О. Ожо
12'
ГОЛ! 1:0!
Д. Дефо
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рейнджерс
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Джон Фланаган
ЦЗ
6
Коннор Голдсон
ЦЗ
25
Никола Катич
ЦЗ
2
Джеймс Тавернье
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
8
Райан Джек
ЦП
10
Стивен Дэвис
ЦП
9
Джермейн Дефо
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Хиберниан
1
Офир Марсиано
ВР
3
Стивен Уиттакер
ЦЗ
11
Джо Ньюэлл
ЦП
7
Дэрил Хорган
ЦП
19
Скотт Аллан
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
Главный тренер
Дэвид Грей
Рейнджерс
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Энди Халлидэй
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Хиберниан
12
Крис Максвелл
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
4-4-1
1
МакГрегор
20
Фланаган
6
Голдсон
25
Катич
2
Тавернье
11
Джонс
8
Джек
10
Дэвис
9
Ожо
9
Дефо
1-4
1
Марсиано
3
Уиттакер
7
Хорган
19
Аллан
16
Вела
11
Ньюэлл
Остались в запасе
Рейнджерс
Хиберниан
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Энди Халлидэй
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
12
Крис Максвелл
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Грей
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
16
Энди Халлидэй
ЦП
37
Скотт Эрфилд
ЦП
5
Грег Доэрти
ЦП
21
Грег Стюарт
ЦФ
9
Альфредо Морелос
ЦФ
Остались в запасе
12
Крис Максвелл
ВР
5
Адам Джексон
ЦЗ
14
Выкинтас Сливка
ЦП
22
Флориан Камбери
ЦФ
Главный тренер
Данни Рель
Главный тренер
Дэвид Грей
Статистика матча Рейнджерс - Хиберниан
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Мазервелл
1 : 2
21.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Сент-Миррен
0 : 2
07.11.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Хартс
2 : 2
28.10.2026
Рейнджерс
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Рейнджерс
4 : 0
24.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Данди
2 : 2
17.10.2026
Рейнджерс
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Хиберниан
- : -
24.11.2026
Данди
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Хиберниан
0 : 4
21.11.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Сент-Миррен
1 : 1
28.10.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Хиберниан
1 : 2
17.10.2026
Фалкирк
Информация о матче
Стадион:
Айброкс
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