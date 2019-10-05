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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монпелье - Монако
Монпелье - Монако: обзор матча 05 октября 2019
Монпелье
05.10.2019, суббота, 21:00
Франция. Лига 1, 9 тур
3 : 1
Завершен
Монако
31'
Ф. Мойе
39'
П. Мендеш
56'
А. Делор
68'
В. Бен-Йеддер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монпелье - Монако
81'
Вторая желтая
А. Головин
68'
ГОЛ! 3:1!
В. Бен-Йеддер
Пас отдал
И. Слимани
58'
Желтая карточка
А. Головин
ГОЛ! 3:0!
А. Делор
Пас отдал
Ф. Мойе
56'
Желтая карточка
Н. Коцца
47'
ГОЛ! 2:0!
П. Мендеш
39'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Мойе
Пас отдал
Г. Лаборд
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монпелье
28
Херонимо Рульи
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
3
Педру Мендеш
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
91
Флоран Мойе
АП
9
Анди Делор
ЦФ
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
20
Киган Долли
ЛВ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Монако
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
15
Адриен Силва
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-4-1-2
28
Рульи
3
Мендеш
31
Коцца
4
Хилтон
8
Ойонго
13
Шотар
6
Ле Таллек
10
Самбья
91
Мойе
9
Лаборд
9
Делор
4-1-1-2-2
23
Леком
5
Бадьяшиль
3
Марипан
15
Глик
97
Балло-Туре
8
Бакайоко
4
Фабрегас
10
Мартинш
10
Головин
19
Слимани
10
Бен-Йеддер
Остались в запасе
Монпелье
Монако
20
Киган Долли
ЛВ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
2
Рубен Агилар
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Остались в запасе
20
Киган Долли
ЛВ
23
Михайло Ристич
ЛЗ
43
Матиас Суарес
ЦЗ
16
Димитри Берто
ВР
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
19
Сулейман Камара
ЦФ
Остались в запасе
2
Рубен Агилар
ПЗ
23
Жил Диаш
ЛВ
16
Диего Бенальо
ВР
21
Жемерсон
ЦЗ
15
Адриен Силва
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Статистика матча Монпелье - Монако
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Стадион:
Стад де ля Моссон
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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