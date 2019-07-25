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Расписание матчей
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Йени Малатьяспор - Олимпия
Йени Малатьяспор - Олимпия: обзор матча 25 июля 2019
Йени Малатьяспор
25.07.2019, четверг, 20:00
Лига Европы, 2 раунд
2 : 2
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Олимпия
20'
А. Мина
66'
А. Яхович (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Олимпия
Желтая карточка
Гильерме
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Яхович
66'
Желтая карточка
А. Мина
53'
ГОЛ! 1:0!
А. Мина
20'
Начало матча
Статистика матча Йени Малатьяспор - Олимпия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Олимпия
Словения. Первая Лига, 17 тур
Бринье Гросуплье
- : -
29.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 16 тур
Олимпия
1 : 0
21.11.2026
Радомлье
Словения. Первая Лига, 15 тур
НК Нафта Лендава
1 : 1
06.11.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Олимпия
1 : 1
28.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 12 тур
Алюминий
0 : 1
16.10.2026
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Йени Малатьяспор
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