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Расписание матчей
Кубок Африки
Тунис - Нигерия
Тунис - Нигерия: обзор матча 17 июля 2019
Тунис
17.07.2019, среда, 22:00
Кубок африканских наций, Матч за 3-е место
0 : 1
Завершен
Нигерия
3'
О. Игало
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тунис - Нигерия
Желтая карточка
Р. Бедуи
90'
+2
Желтая карточка
Г. Чаалани
61'
18'
Желтая карточка
О. Ндиди
3'
ГОЛ! 0:1!
О. Игало
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тунис
22
Моэз Бен Черифиа
ВР
15
Уссама Хаддади
ЦЗ
4
Яссин Мерья
ЦЗ
17
Эйе Скири
ОП
13
Фержани Сасси
ЦП
18
Гилан Чаалани
ЦП
11
Яссин Хенисси
ЦФ
10
Вахби Хазри
ЦФ
9
Анис Бадри
ЦФ
Главный тренер
Моин Шаабани
Нигерия
1
Фрэнсис Узохо
ВР
22
Кеннет Омеруо
ЦЗ
5
Уильям Троост-Эконг
ЦЗ
2
Ола Эйна
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
8
Одженекаро Этебо
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
11
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Ахмед Муса
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Тунис
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
1
Муез Хассен
ВР
6
Рами Бедуи
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
Нигерия
1
Икечукву Эзенва
ВР
16
Даниэль Акпейи
ВР
6
Леон Балогун
ЦЗ
0
Анри Оникуру
ЛВ
15
Мозес Саймон
ЛВ
12
Абдуллахи Шеху
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
0
Самуэль Калу
ПВ
19
Пол Онуачу
ЦФ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
2-1-2-3
22
Бен Черифиа
15
Хаддади
4
Мерья
17
Скири
13
Сасси
18
Чаалани
9
Бадри
10
Хазри
11
Хенисси
3-2-3-1
1
Узохо
2
Эйна
5
Троост-Эконг
22
Омеруо
8
Этебо
4
Ндиди
7
Муса
11
Чуквуэзе
17
Ивоби
9
Игало
Остались в запасе
Тунис
Нигерия
19
Бассем Срарфи
ПВ
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
1
Муез Хассен
ВР
6
Рами Бедуи
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
Главный тренер
Моин Шаабани
0
Самуэль Калу
ПВ
0
Анри Оникуру
ЛВ
15
Мозес Саймон
ЛВ
1
Икечукву Эзенва
ВР
16
Даниэль Акпейи
ВР
6
Леон Балогун
ЦЗ
12
Абдуллахи Шеху
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
19
Пол Онуачу
ЦФ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Эрик Шелле
Остались в запасе
19
Бассем Срарфи
ПВ
1
Фарук Бен Мустафа
ВР
1
Муез Хассен
ВР
6
Рами Бедуи
ЦЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
23
Наим Слити
ЦП
7
Юссеф Мсакни
ЦП
Остались в запасе
0
Самуэль Калу
ПВ
0
Анри Оникуру
ЛВ
15
Мозес Саймон
ЛВ
1
Икечукву Эзенва
ВР
16
Даниэль Акпейи
ВР
6
Леон Балогун
ЦЗ
12
Абдуллахи Шеху
ЦП
19
Джон Огочукву
ЦП
19
Пол Онуачу
ЦФ
9
Виктор Осимхен
ЦФ
Главный тренер
Моин Шаабани
Главный тренер
Эрик Шелле
Статистика матча Тунис - Нигерия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Тунис
0 : 0
03.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 3 тур
Тунис
1 : 3
26.06.2026
Нидерланды
Чемпионат мира, 2 тур
Тунис
0 : 4
21.06.2026
Япония
Чемпионат мира, 1 тур
Швеция
5 : 1
15.06.2026
Тунис
Товарищеские матчи. Сборные
Бельгия
5 : 0
06.06.2026
Тунис
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
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