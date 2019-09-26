Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси: обзор матча 26 сентября 2019
Реал Солт-Лейк
26.09.2019, четверг, 04:30
США. МЛС
1 : 2
Завершен
Лос-Анджелес Гэлакси
89'
Н. Онуоха
50'
К. Павон
80'
З. Ибрагимович
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
ГОЛ! 1:2!
Н. Онуоха
89'
Желтая карточка
А. Русняк
82'
80'
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
К. Павон
60'
Желтая карточка
Д. Стерес
50'
ГОЛ! 0:1!
К. Павон
Пас отдал
З. Ибрагимович
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
25
Донни Тойя
ЦЗ
5
Недум Онуоха
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
11
Альберт Русняк
ЦП
5
Кайл Беккерман
ЦП
25
Эвертон Луис
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
7
Кристиан Павон
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Реал Солт-Лейк
22
Келин Роу
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Лос-Анджелес Гэлакси
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
3-3
18
Римандо
25
Тойя
5
Онуоха
15
Глад
11
Русняк
5
Беккерман
25
Луис
3-2-2
22
Бингхэм
29
Фелчер
5
Стерес
27
Ромни
8
Ллетгет
6
Джонатан
7
Павон
11
Ибрагимович
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Келин Роу
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Остались в запасе
22
Келин Роу
ЦП
8
Жоао Плата
ЦФ
Остались в запасе
21
Джанкарло Гонсалес
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
16
Йорген Скельвик
ЦП
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Грегг Вэйни
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес Гэлакси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Информация о матче
Стадион:
Рио Тинто
Новости команд
Все
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
МЛС. Клубы россиян на последних местах, Месси – без результативных действий в Юте
23 апреля
МЛС. Дубль Миранчука не помог «Атланте Юнайтед» избежать третьего поражения подряд
8 марта
2
Мовсисян оценил трансферы Миранчука и Шапи в клубы МЛС
2025.03.06 13:21
Мовсисян рассказал, чем занимается в США после завершения карьеры
2025.03.06 12:36
Мовсисян сказал, в чем Москва лучше Лос-Анджелеса
2025.03.06 10:58
3
Экс-капитан «Барсы» Роберто нашел новый клуб
10 августа
Казахстанский клуб хочет подписать Марко Ройса
5 февраля
Миранчук не попал в топ-10 самых дорогих игроков МЛС
2025.09.12 23:58
Все пары 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ
2025.03.14 18:35
«Локомотив» не смог договориться с сербским нападающим из МЛС
2025.02.10 19:19
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+