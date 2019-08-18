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Расписание матчей
МЛС 2026
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес: обзор матча 18 августа 2019
Реал Солт-Лейк
18.08.2019, воскресенье, 05:00
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
64'
К. Вела (П)
82'
А. Диоманде
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
82'
ГОЛ! 0:2!
А. Диоманде
Пас отдал
Л. Нгюйен
64'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Вела
Желтая карточка
Э. Луис
56'
48'
Вторая желтая
У. Циммерман
17'
Желтая карточка
У. Циммерман
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Солт-Лейк
18
Ник Римандо
ВР
5
Недум Онуоха
ЦЗ
25
Эвертон Луис
ЦП
5
Кайл Беккерман
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
25
Адама Диоманде
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Реал Солт-Лейк
15
Жустен Глад
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
8
Жоао Плата
ЦФ
Лос-Анджелес
21
Данило Силва
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
1-3
18
Римандо
5
Онуоха
25
Луис
5
Беккерман
11
Русняк
3-2
1
Миллер
2
Харви
25
Циммерман
33
Бейташур
10
Вела
25
Диоманде
Остались в запасе
Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес
15
Жустен Глад
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
8
Жоао Плата
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
21
Данило Силва
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
15
Жустен Глад
ЦЗ
25
Донни Тойя
ЦЗ
8
Жоао Плата
ЦФ
Остались в запасе
21
Данило Силва
ЦЗ
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Реал Солт-Лейк - Лос-Анджелес
2
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
- : -
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 32 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 0
25.10.2026
Сент-Луис
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
Стадион:
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