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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Сити - Динамо Хьюстон
Нью-Йорк Сити - Динамо Хьюстон: обзор матча 09 августа 2019
Нью-Йорк Сити
09.08.2019, пятница, 02:00
США. МЛС
3 : 2
Завершен
Динамо Хьюстон
77'
М. Манотас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Йорк Сити - Динамо Хьюстон
77'
ГОЛ! 0:1!
М. Манотас
Желтая карточка
А. Ринг
45'
+3
Желтая карточка
Э. Миллер
42'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Сити
1
Шон Джонсон
ВР
22
Рональд Матаррита
ЦЗ
25
Максим Шано
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
4
Александер Ринг
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
15
Томас МакНамара
ЦП
10
Томас Мартинес
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
Нью-Йорк Сити
41
Брэд Стувер
ВР
10
Максимильяно Моралес
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
3-3
1
Джонсон
22
Матаррита
25
Шано
15
Миллер
4
Ринг
28
Митрица
11
Маккей-Стивен
3-2
1
Дерич
20
ДеЛаГарса
3
Фигероа
5
Струна
15
МакНамара
10
Мартинес
Остались в запасе
Нью-Йорк Сити
Динамо Хьюстон
41
Брэд Стувер
ВР
10
Максимильяно Моралес
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Главный тренер
Ник Кашинг
31
Джо Уиллис
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Остались в запасе
41
Брэд Стувер
ВР
10
Максимильяно Моралес
ЦП
15
Эбенезер Офори
ЦП
Остались в запасе
31
Джо Уиллис
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
94
Марлон Хаестон
ЦЗ
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Ник Кашинг
Главный тренер
Бен Ольсен
Статистика матча Нью-Йорк Сити - Динамо Хьюстон
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Информация о матче
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