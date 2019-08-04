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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес
Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес: обзор матча 04 августа 2019
Нью-Инглэнд Революшн
04.08.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Лос-Анджелес
Матч
Статистика
Личные встречи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Инглэнд Революшн
21
Эдгар Кастильо
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
20
Антонио Млинар
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
17
Хуан Агудело
ЦФ
10
Тил Банбери
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Нью-Инглэнд Революшн
18
Брэд Найтон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Лос-Анджелес
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
2-2-2
21
Кастильо
88
Фаррелл
20
Млинар
10
Хиль
10
Банбери
17
Агудело
3-2
1
Миллер
2
Харви
25
Циммерман
33
Бейташур
25
Диоманде
10
Вела
Остались в запасе
Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес
18
Брэд Найтон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
18
Брэд Найтон
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
2
Халил Анибаба
ЦЗ
29
Вилфрид Заибо
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
77
Диего Факундес
ЦФ
Остались в запасе
24
Ли Нгюйен
ЦП
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Нью-Инглэнд Революшн - Лос-Анджелес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
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