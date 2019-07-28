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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Сиэтл
Динамо Хьюстон - Сиэтл: обзор матча 28 июля 2019
Динамо Хьюстон
28.07.2019, воскресенье, 03:00
США. МЛС
0 : 1
Завершен
Сиэтл
59'
Д. Моррис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Хьюстон - Сиэтл
72'
Желтая карточка
Г. Шипп
59'
ГОЛ! 0:1!
Д. Моррис
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
10
Томас Мартинес
ЦП
15
Томас МакНамара
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
14
Брэд Смит
ЛЗ
29
Роман Торрес
ЦЗ
17
Саад Абдул-Салам
ЦЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
14
Николас Лодейро
ЦП
7
Кристиан Рольдан
ЦП
Главный тренер
Брайан Шметцер
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
45
Майкл Салазар
ЦФ
Сиэтл
35
Брайан Мередит
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
14
Гарри Шипп
ЦФ
4-2-1
1
Дерич
20
ДеЛаГарса
3
Фигероа
27
Гарсия
5
Струна
10
Мартинес
15
МакНамара
19
Манотас
3-2-1
24
Фрай
29
Торрес
17
Абдул-Салам
14
Смит
14
Лодейро
7
Рольдан
13
Моррис
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Сиэтл
31
Джо Уиллис
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
45
Майкл Салазар
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
35
Брайан Мередит
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
31
Джо Уиллис
ВР
7
ДаМаркус Бисли
ЦП
45
Майкл Салазар
ЦФ
Остались в запасе
35
Брайан Мередит
ВР
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
14
Гарри Шипп
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Динамо Хьюстон - Сиэтл
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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