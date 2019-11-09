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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Боруссия Д
Бавария - Боруссия Д: обзор матча 09 ноября 2019
Бавария
09.11.2019, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
4 : 0
Завершен
Боруссия Д
17'
Р. Левандовски
47'
С. Гнабри
76'
Р. Левандовски
80'
М. Хуммельс (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Боруссия Д
Желтая карточка
Й. Киммих
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
М. Хуммельс
80'
ГОЛ! 3:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
76'
Замена
И. Перишич
️️️️
К. Коман
76'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Л. Горецка
72'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
С. Гнабри
70'
Желтая карточка
К. Коман
67'
63'
Желтая карточка
М. Ройс
61'
Замена
П. Алькасер
️️️️
М. Гетце
61'
Замена
М. Ройс
️️️️
Ю. Вайгль
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Т. Мюллер
47'
36'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Д. Санчо
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Б. Павар
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Иван Перишич
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
18
Марко Ройс
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Нойер
19
Дэвис
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
88
Мартинес
27
Горецка
21
Коман
7
Гнабри
13
Мюллер
9
Левандовски
4-1-1-3-1
1
Бюрки
2
Хакими
15
Хуммельс
25
Аканджи
14
Шульц
5
Вайгль
28
Витсель
19
Санчо
8
Брандт
9
Азар
27
Гетце
7
Гнабри
11
Коутиньо
11
Коутиньо
7
Гнабри
21
Коман
5
Перишич
5
Перишич
21
Коман
27
Горецка
6
Алькантара
6
Алькантара
27
Горецка
19
Санчо
22
Геррейру
22
Геррейру
19
Санчо
5
Вайгль
18
Ройс
18
Ройс
5
Вайгль
27
Гетце
9
Алькасер
9
Алькасер
27
Гетце
Остались в запасе
Бавария
Боруссия Д
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Бавария - Боруссия Д
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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