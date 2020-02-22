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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 22 февраля 2020
Лестер
22.02.2020, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
80'
Г. Жезус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Манчестер Сити
Замена
А. Перес
️️️️
К. Фукс
90'
+2
Замена
М. Джеймс
️️️️
Д. Прат
85'
80'
ГОЛ! 0:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Р. Марез
77'
Замена
Г. Жезус
️️️️
С. Агуэро
62'
Пенальти не реализован!
С. Агуэро
58'
Замена
Н. Отаменди
️️️️
Э. Ляпорт
Замена
Х. Барнс
️️️️
К. Ихеначо
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛАЗ
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
26
Деннис Прат
ОП
21
Рикарду Перейра
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
5
Фернандиньо
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
16
Родри
ОП
20
Илкай Гюндоган
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
20
Бернарду Силва
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
22
Айосе Перес
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
30
Николас Отаменди
ЦЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
28
Фукс
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Чилвел
26
Прат
21
Перейра
18
Тилеманс
10
Мэддисон
17
Ихеначо
9
Варди
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
5
Фернандиньо
14
Ляпорт
23
Менди
16
Родри
20
Гюндоган
26
Марез
20
Силва
11
Де Брюйне
10
Агуэро
17
Ихеначо
11
Барнс
11
Барнс
17
Ихеначо
26
Прат
37
Джеймс
37
Джеймс
26
Прат
28
Фукс
22
Перес
22
Перес
28
Фукс
14
Ляпорт
30
Отаменди
30
Отаменди
14
Ляпорт
10
Агуэро
9
Жезус
9
Жезус
10
Агуэро
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
6
Джон Стоунз
ЦЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
21
Давид Сильва
АП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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