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Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити: обзор матча 21 января 2020
Шеффилд Юнайтед
21.01.2020, вторник, 22:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Сити
73'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
90'
+2
Замена
Б. Силва
️️️️
Р. Стерлинг
Желтая карточка
О. МакБарни
84'
83'
Желтая карточка
С. Агуэро
78'
Замена
Э. Гарсия
️️️️
Э. Ляпорт
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Бешам
78'
Замена
Д. Ландстрем
️️️️
М. Бешич
78'
73'
ГОЛ! 0:1!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
67'
Замена
С. Агуэро
️️️️
Г. Жезус
Замена
Л. Муссе
️️️️
Б. Шарп
59'
53'
Желтая карточка
Родри
45'
+2
Желтая карточка
Фернандиньо
Желтая карточка
Д. Флек
43'
Желтая карточка
О. Норвуд
24'
Желтая карточка
М. Бешич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
4-1-3-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
6
Бешам
5
О'Коннелл
17
Бешич
13
Флек
32
Балдок
10
Норвуд
14
Шарп
9
МакБарни
4-1-1-3-1
31
Эдерсон
2
Уокер
30
Отаменди
14
Ляпорт
47
Зинченко
16
Родри
5
Фернандиньо
26
Марез
11
Де Брюйне
19
Стерлинг
9
Жезус
17
Бешич
6
Ландстрем
6
Ландстрем
17
Бешич
6
Бешам
47
Робинсон
47
Робинсон
6
Бешам
14
Шарп
11
Муссе
11
Муссе
14
Шарп
14
Ляпорт
24
Гарсия
24
Гарсия
14
Ляпорт
19
Стерлинг
20
Силва
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
10
Агуэро
10
Агуэро
9
Жезус
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
23
Кирон Фримен
ПЗ
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Главный тренер
Крис Уайлдер
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Остались в запасе
47
Фил Фоден
ЛВ
1
Клаудио Браво
ВР
2
Жоау Канселу
ПЗ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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