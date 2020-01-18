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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Шеффилд Юнайтед
Арсенал - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 18 января 2020
Арсенал
18.01.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Шеффилд Юнайтед
45'
Г. Мартинелли
83'
Д. Флек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Шеффилд Юнайтед
Желтая карточка
Г. Джака
90'
+1
83'
ГОЛ! 1:1!
Д. Флек
76'
Замена
М. Бешич
️️️️
К. Бешам
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
74'
67'
Замена
К. Робинсон
️️️️
Д. Ландстрем
56'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Л. Муссе
51'
Желтая карточка
Д. Балдок
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартинелли
45'
4'
Желтая карточка
О. Норвуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Кирон Фримен
ПЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
2-2-1-3-2
1
Лено
4
Луис
13
Мустафи
34
Джака
34
Торрейра
2
Мэйтленд-Найлс
7
Мартинелли
10
Озил
7
Сака
91
Ляказетт
19
Пепе
4-4-2
1
Хендерсон
6
Бешам
15
Иган
5
О'Коннелл
3
Стивенс
6
Ландстрем
10
Норвуд
13
Флек
32
Балдок
9
МакБарни
11
Муссе
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
6
Бешам
17
Бешич
17
Бешич
6
Бешам
6
Ландстрем
47
Робинсон
47
Робинсон
6
Ландстрем
11
Муссе
14
Шарп
14
Шарп
11
Муссе
Остались в запасе
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
23
Кирон Фримен
ПЗ
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
Остались в запасе
23
Кирон Фримен
ПЗ
34
Майкл Веррипс
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Арсенал - Шеффилд Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
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