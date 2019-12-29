Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 29 декабря 2019
Манчестер Сити
29.12.2019, воскресенье, 21:00
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Шеффилд Юнайтед
52'
С. Агуэро
82'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
Замена
Г. Жезус
️️️️
Р. Стерлинг
88'
85'
Желтая карточка
Э. Стивенс
83'
Замена
Б. Шарп
️️️️
Л. Муссе
ГОЛ! 2:0!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Р. Марез
82'
Замена
Ф. Фоден
️️️️
С. Агуэро
81'
75'
Замена
О. МакБарни
️️️️
М. Бешич
Замена
И. Гюндоган
️️️️
Б. Силва
62'
Желтая карточка
Б. Силва
59'
59'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
К. Робинсон
ГОЛ! 1:0!
С. Агуэро
Пас отдал
К. Де Брюйне
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Сити
1
Клаудио Браво
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
24
Эрик Гарсия
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Родри
ОП
5
Фернандиньо
ЦП
20
Бернарду Силва
АП
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Манчестер Сити
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
15
Люк Фримен
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
3-1-1-3-2
1
Браво
47
Зинченко
24
Гарсия
2
Уокер
16
Родри
5
Фернандиньо
19
Стерлинг
11
Де Брюйне
26
Марез
10
Агуэро
20
Силва
4-1-3-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
17
Бешич
10
Норвуд
13
Флек
32
Балдок
47
Робинсон
11
Муссе
10
Агуэро
47
Фоден
47
Фоден
10
Агуэро
20
Силва
20
Гюндоган
20
Гюндоган
20
Силва
19
Стерлинг
9
Жезус
9
Жезус
19
Стерлинг
11
Муссе
14
Шарп
14
Шарп
11
Муссе
17
Бешич
9
МакБарни
9
МакБарни
17
Бешич
47
Робинсон
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
47
Робинсон
Остались в запасе
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
15
Люк Фримен
АП
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
33
Скотт Карсон
ВР
23
Бенжамин Менди
ЛЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Этихад Стэдиум
Новости команд
Все
Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
21 ноября
5
Российский комментатор едва не сорвал общемировую трансляцию матча АПЛ
21 ноября
АПЛ. «Манчестер Сити» не победил в 4-м матче подряд (1:1)
21 ноября
«Манчестер Сити» – «Фулхэм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+